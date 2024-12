Video Gol e Highlights Venezia-Cagliari 2-1: sintesi 22-12-2024

Il Risultato di Venezia-Cagliari 2-1, 17° giornata Serie A: i lagunari vincono un fondamentale scontro diretto e lasciano l’ultimo posto al solo Monza, che deve però giocare stasera contro la Juventus. I sardi sono intermittenti e si svegliano davvero solo negli ultimi venti minuti, dopo essere andati sotto di due reti, accorciando le distanze e sfiorando a più riprese il pareggio.

Zampano e Sverko sono gli eroi di giornata per il Venezia, mentre la rete di Pavoletti è solo per le statistiche.

Come accennato, il Venezia abbandona momentaneamente l’ultimo posto e, salito al penultimo con 14 punti, insidia proprio il Cagliari, terzultimo con 14 punti.

La Sintesi di Venezia-Cagliari 2-1

Tanta intensità e poche occasioni nel primo tempo, tanto che bisogna attendere addirittura la mezz’ora per il primo tiro nello specchio della porta, un colpo di testa di Mina respinto con la testa da Stankovic.

La prima occasione per il Venezia, invece, è quella che sblocca il risultato: al 38° Oristanio fa suo il pallone, controlla di petto e percorre la fascia sinistra senza che alcuno riesca a fermarlo per poi, infine, crossare in mezzo all’area trovando pronto al destro di prima intenzione di Zampano che fulmina Sherri.

In conclusione di tempo, un’altra chance per i sardi: approfittando di un rinvio della difesa veneziana, Zortea cerca la porta da distanza ragguardevole, ma una deviazione agevola non poco la parata di Stankovic. Non accade altro e il primo tempo finisce dopo un minuto di recupero.

La ripresa inizia con ancora i veneti in avanti e presto pericolosi con Pohjanpalo, fermato da Sherri in uscita, e con Nicolussi Caviglia, che scambia con Oristanio e conclude bene verso la porta cagliaritana trovando ancora pronto l’estremo difensore.

Dopo un gol annullato a Oristanio per fuorigioco dell’assistman Pohjanpalo e un colpo di testa di Gaetano alto da posizione ottimale, il Venezia raddoppia al 68° con un rocambolesco gol di Sverko: entrato in area dopo uno slalom speciale palla al piede, il difensore croato scivola e ciononostaante riesce a beffare Sherri.

Il Cagliari, stordito ma non ancora battuto, si riorganizza e al 76° riesce a riaprire la partita grazie a un gran colpo di testa di Pavoletti, entrato da pochi minuti, su cross di Augello da sinistra.

Riapertasi, la partita diviene ancor più accesa e iniziano a volare cartellini gialli e, cosa ancora più importante, i sardi sfiorano il pareggio al minuto 81 con Zappa, il cui tiro dalla bandierina, diretto in porta, viene sventato da Stankovic, e subito dopo anche con Lapadula, che calcia per due volte da due passi a colpo sicuro costringendo il portiere di casa ad altrettanti miracoli.

L’ultima occasione è ancora per il Cagliari e per Felici, che al 93° calcia da fuori area, ma Stankovic respinge ancora ed evita un pareggio che forse non sarebbe ingiusto, ma avrebbe avuto un sapore nuovamente amaro per il Venezia. Al termine del quinto minuto di recupero, l’arbitro fischia e manda tutti sotto la doccia.

Il Tabellino di Venezia-Cagliari 2-1

Venezia (3-4-2-1): Stankovic; Altare, Idzes, Sverko; Ellertson, Andersen (70′ Crnigoj), Nicolussi Caviglia, Zampano (91′ Bjarkason); Oristanio (84′ Yeboah), Busio (91′ Schingtienne); Pohjanpalo (84′ Gytkjaer). Allenatore: Di Francesco

Cagliari (3-5-1-1): Sherri; Luperto, Mina (72′ Wieteska), Zappa; Zortea (65′ Felici), Deiola (53′ Lapadula), Makoumbou, Adopo, Augello; Gaetano (65′ Marin); Piccoli (72′ Pavoletti). Allenatore: Nicola

Marcatori: 38′ Zampano, 68′ Sverko e 76′ Pavoletti

Arbitro: Guida

Ammoniti: Wieteska, Idzes e Pavoletti

