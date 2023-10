Video Gol e Highlights Napoli-Milan 2-2: sintesi 29-10-2023

Video Gol e Highlights di Napoli-Milan 2-2: i rossoneri buttano via tre punti importantissimi a causa di un secondo tempo vergognoso.

Giroud segna una bella doppietta vanificata da Politano e Raspadori.

Il Milan manca il controsorpasso ai danni della Juventus e resta al 3° posto con 22 punti, mantenendo i 4 punti di vantaggio sui partenopei subito sotto a 18.

La Sintesi di Napoli-Milan 2-2

Gran primo tempo per i rossoneri, malgrado perdano Kalulu per infortunio dopo venti minuti, decisamente concentrati e desiderosi di dimenticare Parigi e la precedente sfida persa contro la Juventus.

Al 22° Pulisic, da destra, rientra sul sinistro e crossa in area per Giroud, pronto all’incornata vincente. La reazione napoletana è in una cavalcata di Kvaratskhelia, il cui cross per Politano viene da questi gettato via con una conclusione da buona posizione finita sull’esterno della rete.

Dopo un tentativo di replicare un noto gol da centrocampo di Maradona, che domani avrebbe compiuto 63 anni, di Mario Rui, il Milan torna in avanti e raddoppia con un’azione identica a quella del primo gol: Giroud insacca il perfetto traversone di Calabria.

Nel finale di tempo gli ospiti sfiorano il 3-0 per due volte: al 41° Leao manda al traversone Hernandez e Rejinders manca il bersaglio per un pelo; nel quinto ed ultimo minuto recupero, infine, Meret sventa il pericolo con un grande intervento su una potente conclusione di Musah.

Tutt’altro Napoli, invece, nella ripresa e al 50° le distanze vengono dimezzate dalla perla di Politano: l’ex di Inter e Sassuolo salta Pellegrino e Hernandez, rientra sul sinistro e fulmina Maignan con un gran tiro diretto sotto la traversa.

Gli azzurri sfiorano il pareggio per ben due volte, prima con un tiro ancora di Politano che il portiere rossonero devia in corner e poi con un traversone di Kvaratskhelia maldestramente scappato di mano a Maignan ed allntanato da Tomori prima del tap-in dei napoletani presenti in area, e al 63° lo trovano con una splendida punizione di Raspadori direttamente nell’angolo basso.

Al 68°, finalmente, si rivede il Milan: Leao scambia con Musah e conclude dal limite costringendo Meret a rifiugiarsi in corner.

Poco prima del 90° Natan stende Romero e riceve il secondo cartellino giallo. Subito dopo, Calabria sfiora il palo con un colpo di testa in corsa ispirato dalla sponda del nuovo entrato Jovic, ma il Napoli rischia di vincere all’ultimo secondo: al 94° il tiro angolato di Kvaratskhelia viene sventato da Maignan. Finisce subito dopo.

Highlights e Video Gol di Napoli-Milan 2-2

Il Tabellino di Napoli-Milan 2-2

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani (46′ Ostigard), Natan, Mario Rui (46′ Olivera); Elmas (46′ Simeone), Lobotka, Zielinski (77′ Anguissa); Politano (82′ Zanoli), Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Garcia

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kalulu (19′ Pellegrino, 86′ Florenzi), Tomori, Hernandez; Musah, Krunic, Reijnders; Pulisic (46′ Romero), Giroud (80′ Okafor), Leao (80′ Jovic). Allenatore: Pioli

Marcatori: 22′ 31′ Giroud, 50′ Politano, 63′ Raspadori

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Natan, Rejinders, Romero, Di Lorenzo, Musah, Zanoli,

Espulsi: 89′ Falco