Video Gol e Highlights Milan-Stella Rossa 2-1: sintesi 11-12-2024

Il Risultato di Milan-Stella Rossa 2-1, 6° giornata Champions League: i rossoneri non sprecano la chance di riavvinarsi alle prime otto e, pur soffrendo più del preventivato, non cedono a un avversario duro, ma tutt’altro che irresistibile. Il meritato vantaggio non viene incrementato quando necessario, uno dei gravi difetti di questo Milan targato Fonseca, e l’avversario resta in vita riuscendo anche a colpire, ma proprio nei minuti finali arriva l’agognata vittoria che sistema la classifica, ma non allontana i dubbi.

Leao sblocca il risultato, Radonjic gela il “Meazza” e Abraham lo rianima con il gol più importante della stagione. Forse.

Il Milan va a 12 punti, è virtualmente qualificato ai playoff (mal che vada) ed è a un solo punto dall’8° posto che vale gli ottavi di finale diretti, mentre la Stella Rossa resta a 3 ed è ormai virtualmente fuori da tutte le competizioni continentali.

La Sintesi di Milan-Stella Rossa 2-1

L’equilibrio è grande e nessuna delle squadre si sbottona, ma un paio di occasioni nei primi venti minuti si vedono comunque: al 14° Gutesa blocca un tiro di Leao dopo un grande contropiede orchestrato da Morata, mentre al 17° la chence più grossa è per i serbi con Maksimovic, che prende la traversa con un tiro di controbalzo di sinistro; l’azione termina con il tentativo di tap-in di Seol neutralizzato da Maignan.

La partita è complicata e la sorte non aiuta poiché alla mezz’ora non uno, ma due giocatori, devono uscire per infortunio: Loftus-Cheek e Morata lasciano il posto ad Abraham e Chukwueze ed è proprio l’inglese a sfiorare la rete al 32° con un bel tiro da fuori area che termina a lato di poco.

Dopo alcuni minuti senza emozioni, il Milan capitalizza proprio il lieve predominio: Fofana lancia lungo e pesca Leao, bravissimo a controllare il pallone e a spedirlo all’incrocio con un sinistro delicato che non dà scampo a Gutesa.

Arriviamo così al recupero, tre minuti, e nell’ultimo di essi arrivano altre due occasioni per il Milan: al 48° Abraham calcia su cross di Leao costringendo Gutesa alla respinta in corner e, sugli sviluppi, il portiere serbo replica sventando un colpo di testa di Fofana che pareva diretto in rete. Il primo tempo finisce così.

Al rientro in campo il Milan si apre malamente e la Stella Rossa sfiora il pareggio con Mimovic, il cui diagonale è respinto da Maignan con un pronto colpo di reni. Ancor più grande, al 54°, l’occasione di Abraham, che controlla un cross di Calabria e calcia a colpo sicuro centrando, però, la schiena di Djiga.

Al 59° un contatto nell’area serba tra Elsnik e Musah viene revisionato dal VAR per verificarne la liceità: il Milan spera, ma il rigore non viene assegnato.

Il Milan non chiude i conti e al 67° viene punito dagli ospiti: il nuovo entrato Radonjic, ex Torino, ruba palla all’addormentato Musah e fulmina Maignan con un potente e imparabile sinistro dal limite.

Dieci minuti dopo, i serbi sfiorano addirittura il raddoppio con Ivanic, che sfiora il palo con un pericoloso diagonale.

Le cose sembrano volgere al peggio, ma all’88° il Milan raddoppia: un pallone da corner arriva a Camarda, entrato pochissimi minuti prima, il cui colpo di testa, miracolosamente respinto sulla traversa da Gutesa, è messo in rete da Abraham da un metro. Il VAR convalida il gol, a rischio per un presunto fallo in attacco.

Highlights e Video Gol di Milan-Stella Rossa 2-1

Il Tabellino di Milan-Stella Rossa 2-1

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria (83′ Emerson Royal), Gabbia, Thiaw, Hernandez; Reijnders, Fofana; Musah (83′ Camarda), Loftus-Cheek (28′ Chukwueze), Leao; Morata (29′ Abraham). Allenatore: Fonseca

Stella Rossa (4-2-3-1): Gutesa; Mimovic (76′ Kanga), Spajic, Djiga, Seol; Elsnik, Krunic; Felicio Milson (46′ Ivanic), Maksimovic (61′ Radonjic), Silas; Ndiaye (86′ Bruno Duarte). Allenatore: Milojevic

Marcatori: 42′ Leao, 67′ Radonjic e 88′ Abraham

Arbitro: Gil Manzano (SPA)

Ammoniti: Krunic, Musah, Hernandez, Tomori (in panchina) e Djiga

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.