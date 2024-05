Video Gol e Highlights Milan-Salernitana 3-3: sintesi 25-05-2024

Il Risultato di Milan-Salernitana 3-3: i rossoneri chiudono l’annata con l’ennesima prova difensiva degna di un brutto horror a basso costo, ma per stasera poco importa.

I gol sono di Leao, Giroud e Calabria per il Milan e Sambia e Simy (doppietta) per la Salernitana.

La Sintesi di Milan-Salernitana 3-3

Nella serata degli addii i rossoneri vogliono salutare i tifosi nel migliore dei modi e iniziano ben presto ad assediare l’area granata.

Nei primi venti minuti Fiorillo nega il gol a Giroud e anche a Pulisic, ma al 22° combina un disastro lasciandosi scappare un innocuo pallone con un’uscita rivedibile e per Leao è facile appoggiare la palla in rete a porta vuota per poi andare ad abbracciare Pioli, all’ultima panchina dopo cinque anni belli e intensi.

Cinque minuti dopo, va in gol l’altro partente Giroud: il francese segna in spaccata attaccando il primo palo sul corner di Florenzi e può salutare degnamente i tifosi.

La Salernitana, già declassata da tempo, è in vacanza e il Milan fa prove di goleada. Hernandez segna, ma è in offside, dopodiché Fiorillo evita un passivo maggiore sventando i colpi di testa di Tomori e Gabbia e una conclusione scoccata ancora da Hernandez. Per la prima frazione è tutto.

La sonnacchiosa ripresa viene scossa al 64° dall’inaspettato gol campano di Simy con un bel colpo di testa su azione d’angolo. Lo stesso attaccante sfiora poco dopo il pareggio ancora di testa, ma è bravo Mirante.

Al 77° Calabria manda in fondo al sacco, ancora con la testa, un bel pallone offerto da Pulisic e pare mettere il punto a questa partita, ma nei minuti finali il Milan si addormenta definitivamente e la Salernitana ne fa due in due minuti: all’87° Sambia fa secco Mirante con un gran diagonale e all’89° Simy deposita in rete il pallone dopo un tiro di Tchaouna respinto dall’esordiente Nava, appena entrato.

La partita finisce dopo cinque minuti di recupero. Non è finita in vittoria, ma nulla rovina la festa di addio di Pioli, Kjaer e Giroud, che salutano il pubblico rossonero e da domani si concentreranno sulla prossima avventura.

Highlights e Video Gol Milan-Salernitana 3-3

Il Tabellino di Milan-Salernitana 3-3

Milan (4-2-3-1): Mirante (88′ Nava); Calabria, Gabbia (58′ Caldara), Tomori (88′ Kjaer), Hernandez; Florenzi, Reijnders; Pulisic, Bennacer, Leao (58′ Adli); Giroud (84′ Jovic). Allenatore: Pioli

Salernitana (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Gyomber (75′ Pellegrino), Pasalidis; Sambia, Maggiore (82′ Sfait), Coulibaly, Zanoli (82′ Legowski); Candreva (61′ Vignato), Kastanos (60′ Simy); Tchaouna. Allenatore: Colantuono

Marcatori: 22′ Leao, 27′ Giroud, 64′ e 89′ Simy, 77′ Calabria e 87′ Sambia

Arbitro: Di Marco

Ammoniti: Pierozzi

Espulsi:

