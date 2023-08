Video Gol e Highlights Milan-Barcellona 0-1: sintesi 02-08-2023

Video Gol e Highlights di Milan-Barcellona 0-1: l’amichevole di Las Vegas, l’ultima del tour americano e penultima prima dell’inizio della stagione, ci ha mostrato come i rossoneri, per quanto imballati, stiano migliorando in alcuni aspetti, ma la strada è ancora lunga.

Ansu Fati regala il successo ai blaugrana con una rete ad inizio ripresa.

Martedì 8 agosto il Milan disputerà l’ultima amichevole estiva contro il Monza valida per il trofeo Berlusconi, da questa edizione dedicata anche al da poco scomparso Silvio.

La Sintesi di Milan-Barcellona 0-1

La partenza è favorevole agli spagnoli, maggiormente pericolosi e due volte vicini alla rete, su azione d’angolo, con Koundé, che al 12° approfitta di una palla persa al limite dell’area da Pulisic e prende il palo in con un destro incrociato, e subito dopo con Ferran Torres, il cui tiro a botta sicura viene respinto da Tomori.

Al 15° Loftus-Cheeck cerca a trova Reijnders con un bel lancio e solo l’ottimo posizionamento di Inaki Pena impedisce all’olandese di portare in vantaggio il Milan. Sul corner seguente è pericoloso anche Tomori di testa, ma il suo tiro termina oltre la traversa.

I minuti finali del primo tempo mostrano altri spunti interessanti, ma un nuovo errore in fase di costruzione dei rossoneri con Tomori, che perde palla costringendo Maignan all’uscita tempestiva su Torres lanciato a rete.

Nella ripresa il protagonista è il nuovo entrato Ansu Fati, bravissimo ad inventare il vantaggio blaugrana al 55° con un un tiro a giro che finisce nell’angolo alto. Poi i numerosi, inevitabili, cambi ed anche uno squillo rossonero con Rejinders, che scambia con Leao e si divora il pareggio calciando fuori dal dischetto di rigore.

Non accade più nulla fino al triplice fischio, a parte un salvataggio sulla linea di Bartesaghi, uno dei tanti neo entrati: i rossoneri chiudono la tournèe americana senza vittorie. Ma non è un problema.

Highlights e Video Gol di Milan-Barcellona 0-1

Il Tabellino di Milan-Barcellona 0-1

Barcellona (4-3-3): Inaki Pena; Koundé (67′ Dest), Araujo (85′ Garrido), Eric Garcia (85′ Faye), Marcos Alonso; (46′ Baldé, 85′ Valle) Fermín (46′ De Jong), Oriol Romeu (80′ Casadò), Pedri (46′ Sergi Roberto); Raphinha (67′ Raphinha), Ferran (46′ Lewandowski), Ezzelazouli (46′ Ansu Fati). Allenatore: Xavi

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi (64′ Kalulu), Thiaw (73′ Kjaer), Tomori (87′ Saelemaekers), Hernandez (80′ Bartesaghi); Loftus-Cheek, Krunic (73′ Pobega), Reijnders; Pulisic (73′ Romero), Giroud (73′ Colombo), Leao. Allenatore: Pioli

Marcatori: 55′ Ansu Fati

Arbitro: Chilowicz (USA)

Ammoniti: Marcos Alonso (B), Loftus-Cheek (M) e Reijnders (M)