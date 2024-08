Video Gol e Highlights Fiorentina-Puskas Akademia 3-3: sintesi 22-08-2024

Il Risultato di Fiorentina-Puskas Academy 3-3: ancora debole difensivamente, la nuova Viola di Raffaele Palladino è un cantiere aperto e ha bisogno di aggiustamenti. Il pareggio odierno fa male ed è molto pericoloso in vista del ritorno di giovedì prossimo in Ungheria.

Avanti di due gol grazie a Nagy (rigore) e Soisalo dopo nemmeno un quarto d’ora, gli ungheresi vengono messi sotto e ribaltati da Sottil, Martinez Quarta e Kean, ma nel finale Golla trova il clamoroso 3-3.

La Sintesi di Fiorentina-Puskas Akademia 3-3

E’ poco definire negativo il primo tempo dei viola, ancora imballati e soprattutto distratti, in vena di regali natalizi anticipati. Kayode è il più “generoso” e di regali ne fa addirittura due, sanguinosi: al 9° perde palla in fase di impostazione e spalanca la strada a Nagy, che poi deve tirare giù in area rregalando un penalty che, battuto da Nagy stesso, termina nel sacco malgrado De Gea intuisca.

Il secondo regalo giunge poco dopo, al 12°, ed è un altro pallone perso sul quale si avventa Soisalo, che fugge in ripartenza e trafigge ancora il nuovo portiere viola con un destro angolato.

La Fiorentina reagisce timidamente, rischia però di subire il tris per un altro errore che, per fortuna dei gigliati, non è adeguatamente sfruttato da Soisalo e cerca più volte la porta senza trovarla avvicinandosi comunque al gol dell’1-2 al 42° con un bolide di Bianco che s’infrange sul palo.

Palo a parte, la squadra di Palladino si fa notare per i molti tiri imprecisi e i tanti corner collezionati, tutti senza alcun esito. Ma nell’ultimo dei due minuti di recupero, giunge il gol che riapre i conti: Sottil dialoga con Parisi e, ricevuto il pallone di ritorno, entra in area mirando all’angolino battendo finalmente Pecsi. I conti sono riaperti e il primo tempo termina qui.

La Fiorentina domina la ripresa, sfiora la rete in particolare al 56° con un tiro senza senso di Ikoné da posizione ottimale che attraversa tutta l’area e pareggia con merito grazie a Martinez Quarta, che al 67° insacca di testa l’ennesimo corner di Mandragora.

Sette minuti dopo, Kean, entrato a inizio ripresa, completa la rimonta recuperando un pallone a centrocampo e, infilatosi nella voragine in difesa lasciata dagli ungheresi, con un destro secco in diagonale batte ancora Pecsi.

A questo punto i viola commettono l’errore di non segnare ancora e gli ospiti si fanno coraggio sfiorando il pareggio con un potente tiro dalla distanza respinto miracolosamente da De Gea e trovandolo al minuto 89: l’ennesimo buco difensivo viola permette a Golla di mettere in rete il definitivo 3-3 che non cambia più malgrado i cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Fiorentina-Puskas Akademia 3-3

Il Tabellino di Fiorentina-Puskas Akademia 3-3

Fiorentina (3-4-2-1): De Gea; Martinez Quarta, Pongracic, Ranieri; Kayode (46′ Dodo), Bianco, Mandragora, Parisi; Colpani (56′ Ikoné), Beltran (46′ Kean), Sottil (79′ Kouame). Allenatore: Palladino

Puskas Akademia (4-3-3): Pecsi; Maiceiras, Golla, Stronati, Ormonde-Ottewill (46′ Komaromi); Nissila, Favorov (82′ Colley), Plsek; Soisalo, Puljic (83′ Szolnoki), Nagy. Allenatore: Hornyak

Marcatori: 9′ rig. Nagy, 12′ Soisalo, 47′ pt Sottil, 65′ Martinez Quarta, 75′ Kean e 89′ Golla

Arbitro: Delajod (FRA)

Ammoniti: Martinez Quarta, Nagy e Pongracic

