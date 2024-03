Video Gol e Highlights di Udinese-Salernitana 1-1, 27° giornata di Serie A: sintesi 02-03-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Salernitana 1-1, 26° giornata di Serie A: Non si va oltre l’1-1 al Bluenergy Stadium, pareggio che serve a ben poco alle due squadre, che dunque restano nella zona critica della classifica in piena lotta retrocessione.

Video Gol Udinese-Salernitana

L’Udinese di Cioffi spreca una buonissima occasione per poter aggiungere tre punti fondamentali alla propria classifica, i friulani, infatti, dopo essere rimasti in dieci uomini a causa dell’espulsione al minuto 66’ di Ebosele, hanno ritenuto opportuno rivalutare il proprio piano tattico nel tentativo di strappare almeno un pareggio. La classifica dell’Udinese però resta ugualmente critica, con gli uomini di Cioffi che possono contare solamente 4 lunghezze in più dalla retrocessione.

Due punti persi, invece, per la Salernitana la quale, dopo essere passata per prima in vantaggio, si è vista rimontare con un gol proprio nel finale di primo tempo. I campani però non sono riusciti a sfruttare l’occasione di aver giocato più di mezz’ora con un uomo in più per portare a casa 3 punti che avrebbero rianimato gli animi per la rincorsa salvezza. La squadra allenata da Liverani resta dunque ultima in classifica con solo 14 punti totalizzati, a 7 punti di distanza dalla zona sicura della classifica, passivo che potrebbe addirittura aumentare in caso di vittoria di una tra Sassuolo e Verona che proprio domani si scontreranno nell’altro scontro salvezza.

Sintesi di Udinese-Salernitana 1-1:

Al 5’ minuto arriva il primo squillo del match con Florian Thauvin (Udinese) che supera in slalom tutta la difesa avversaria e va alla conclusione che però viene fermata dal portiere avversario.

La risposta della Salernitana arriva al minuto 8’ con Shon Weissman che con un ottimo filtrante pesca Loum Thaouna che conclude verso la porta, tiro che finisce di un soffio sopra la traversa.

10’ Gol Salernitana! A distanza di pochi minuti dall’occasione precedente Loum Tchaouna si ripresenta davanti alla porta difesa da Okoye e stavolta non sbaglia, spiazzando il portiere con una splendida conclusione. Vantaggio Salernitana 0-1.

13’ minuto l’Udinese prova a rispondere allo svantaggio mandando a segno Lorenzo Lucca, gol però che viene annullato per fuorigioco.

16’ Festy Ebosele è il primo ammonito di giornata. Il laterale irlandese ha commesso un fallo troppo irruento, meritandosi il cartellino giallo.

Al 18’ è ancora Lorenzo Lucca a cercare di portare i suoi sul punteggio di parità. L’attaccante friulano ha un’occasione d’oro per segnare tutto solo davanti a Ochoa, il portiere messicano però con una grande prontezza di riflessi spedisce la conclusione in calcio d’angolo.

33’ Occasionissima per il raddoppio della Salernitana, con Shon Weissman che lascia partire un tiro potentissimo dai 20 metri che termina di pochissimo lontano dal palo sinistro della porta avversaria.

36’ Secondo ammonito per l’Udinese, anche Martin Payero si iscrive alla lista degli ammoniti.

39’ Sandi Lovric (Udinese) ha la possibilità di riportare la partita in parità e, dopo aver raccolto un bellissimo passaggio in area di rigore, fa partire la conclusione che finisce largo di poco alla sinistra di Ochoa.

45+3 Gol Udinese! Hassane Kamara si ritrova tutto solo in area e trova una spettacolare rovesciata vincente che riporta i friulani sul punteggio di parità. È 1-1.

45+5 Termina la prima frazione di gara.

47’ Dopo un bruttissimo scontro di gioco, Lautaro Giannetti (Udinese) viene ammonito dal direttore di gara.

47’ Anche un altro giocatore dell’Udinese, Joao Ferreira, dice qualcosa di troppo all’arbitro che decide di sanzionare con un’ammonizione anche il laterale friulano.

51’ Il secondo tempo è ricco di cartellini, Marco Pellegrino (Salernitana) è un nuovo ammonito di giornata.

52’ Florian Thauvin (Udinese) batte una pericolosa punizione dal limite. Palla che esce veramente di un nulla sulla sinistra.

62’ Festy Ebosele (Udinese) raccoglie un ottimo pallone in area e di prima intenzione serve Thauvin che a sua volta ci prova con un tiro molto angolato, ma il pallone finisce altro.

66’ Ancora Ebosele ad essere protagonista del match, questa volta però in negativo perché il laterale dopo l‘ennesimo scontro di gioco viene nuovamente sanzionato dal direttore di gara, secondo giallo ed espulsione. Udinese con un uomo in meno.

70’ Loum Tchaouna (Salernitana) arriva ad un passo dalla doppietta personale, l’attaccante infatti dopo aver controllato il un cross si ritrova a tu per tu con Okoye e tira, palla che però si stampa sul palo.

75’ Ennesimo giallo di giornata, stavolta tocca a Walace (Udinese).

85’ Occasionissima per l’Udinese con Joao Ferreira che arriva sul pallone dopo aver raccolto un bellissimo cross, il portoghese calcia forte verso la porta, ma il difensore si immola e sventa in calcio d’angolo.

95’ Arriva il fischio finale, la gara termina sul punteggio di 1-1.

Highlights e Video Gol di Udinese-Salernitana 1-1:

Tabellino di Udinese-Salernitana 1-1:

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira, Giannetti, Perez; Festy, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Thauvin, Lucca. All. Cioffi.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Pellegrino, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissmann. All. Liverani.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 10’ Tchaouna (Sal), 45+3 Kamara (Udi)

Ammoniti: 15’ Ebosele (Udi), 36’ Payero (Udi), 47’ Giannetti (Udi), 47’ Joao Ferreira (Udi), 51’ Pellegrino (Sal), 75’ Walace (Udi)

Espulsi: 66’ Ebosele (Udi)