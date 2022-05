Video Gol e Highlights di Torino – Roma 0-3 20-05-2022

Video Gol e Highlights di Torino – Roma 0-3: una doppietta di Abraham e gol di Pellegrini assicurano il 6° posto in classifica alla Roma che vale l’accesso in Europa League per la prossima stagione

La Roma di Mourinho grazie alla vittoria a Torino contro i granata all’ultima giornata di campionato conquista la qualificazione aritmetica all’Europa League per la prossima stagione salendo al sesto posto in classifica a quota 63 punti.

Una doppietta nel primo tempo di Tammy Abraham portano la Roma sullo 0 a 2.

Pellegrini su calcio di rigore a metà ripresa fissa il risultato sullo 0 a 3.

Ora la Roma può guardare con più tranquillità alla Finale di Conference League del 25 maggio a Tirana contro il Feyenoord.

Sintesi di Torino – Roma 0-3:

Juric manda in campo il suo Torino con il 3-4-2-1 con Berisha in porta e linea difensiva formata da Lukic, Zima e Rodriguez. A centrocmpo ci sono Aina a sinistra e Ansaldi a destra con Ricci e Pobega al centro. In attacco Belotti punta centrale supportato da Praet e Brekalo.

Mourinho nell’ultima di campionato opta per un turn over soft tenendo diversi titolari in panchina in vista della Finale di Conference League.

La Roma scende in campo con un 3-4-2-1 speculare ai granata. Davanti a Rui Patricio in difesa ci sono Mancini, Ibanez e Kumbulla. I due di centrocampo sono Veretout e Sergio Oliveira con Spinazzola a sinistra e Zalewski a destra. Sulla tre quarti ci sono Pellegrini e Shomurodov con Abraham punta centrale.

La Roma sfiora subito il gol del vantaggio su azione di calcio d’angolo con un colpo di testa di Kumbulla.

I giallorossi passano in vantaggio al 33° con una bellissima verticalizzazione di Pellegrini per Abraham che supera Zima e mette in gol per l’1 a 0.

Passano pochi minuti e ancora Abraham segna il gol del raddoppio.

Errore difensivo del Torino con Rodriguez che sbaglia un retropassaggio per Berisha, il portiere cerca di anticipare Abraham ma lo stende ed è calcio di rigore per la Roma.

Sul dischetto va lo stesso attaccante inglese che segna il suo gol numero 27 in stagione.

Nella ripresa la Roma si limita ad amministrare il vantaggio e Mourinho fa sostituzioni per far rifiatare i suoi.

Entrano Karsdorp, Zeniolo e Cristante per Zalewski, Shomurodov e Oliveira.

Alla mezz’ora della ripresa Zaniolo si guadagna un calcio di rigore. Sul dichetto stavolta va Lorenzo Pellegrini che mette in rete per il 3 a 0.

Video Gol e Highlights di Torino – Roma 0-3:

Tabellino di Torino – Roma 0-3:

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez (1′ st Buongiorno); Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi (1′ st Seck); Praet, Brekalo (1′ st Pjaca); Belotti (23′ st Pellegri). A disposizione: Milinkovic-Savic, Gemello, Izzo, Sanabria, Edera, Djidji, Mandragora, Linetty. Allenatore: Juric.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola (38′ st Vina), S. Oliveira (13′ st Cristante), Veretout, Zalewski (13′ st Karsdorp); Pellegrini (37′ st El Shaarawy); Shomurodov (31′ st Zaniolo), Abraham. A disposizione: Fuzato, Smalling, Perez, Maitland-Niles, Diawara, Bove, Afena-Gyan. Allenatore: Mourinho.

ARBITRO: Irrati di Pistoia.

MARCATORI: 33′ pt Abraham (R), 43′ pt Abraham (R, su rig.), 33′ st Pellegrini (R, su rig.)

Ammoniti: Ansaldi, Buongiorno (T); Ibanez, Shomurodov (R). Recupero: 2′ pt, 2′ st.