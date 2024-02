Video Gol e Highlights di Sassuolo-Empoli 2-3, 26° giornata di Serie A: sintesi 24-02-2024

Video Gol e Highlights Sassuolo-Empoli 2-3, 26° giornata di Serie A: vittoria importantissimo dell’Empoli che nel finale riesce ad espugnare il Mapei Stadium grazie ad un gol di Simone Bastoni.

Sassuolo-Empoli

Il Sassuolo continua la sua discesa a picco in classifica e, nonostante sembrasse che i neroverdi fossero riusciti ad agguantare quanto meno un pareggio, il gol di Bastoni nel finale fa sprofondare ancor di più la squadra di Dionisi che adesso rischia seriamente l’esonero.

Dall’altra parte un nuovo successo importantissimo per l’Empoli che si sgancia pesantemente dalla zona bassa della classifica volando a +5 dalla retrocessione. Gran parte della rinascita dei toscani è tutta da riconoscere al tecnico Nicola che dal suo arrivo sulla panchina dell’Empoli risulta ancora imbattuto in campionato.

Sintesi di Sassuolo-Empoli 2-3:

Il primo squillo del match arriva al minuto 4’ con un calcio di punizione affidato a Razvan Marin (Empoli) dove il pallone viene indirizzato nell’angolino in basso a destra. La conclusione viene però prontamente respinta dal portiere neroverde Andrea Consigli.

7’ minuto. Il Sassuolo prova a farsi vedere davanti con Armand Laurientè che si libera per provare la conclusione dalla distanza, il suo tentativo però rimane alto e sorvola la porta difesa da Caprile.

Al 10’ minuto ammonizione pesante per il Sassuolo, quella di Daniel Boloca che, in quanto diffidato, salterà la prossima partita dei neroverdi.

11’ minuto Gol Empoli. Sebastiano Luperto sfrutta al meglio un cross di Marin su un calcio di punizione e insacca il pallone alle spalle di Consigli, 0-1 per l’Empoli.

29’ minuto. Laurientè è sicuramente uno dei giocatori più attivi in campo per il Sassuolo e dopo svariate conclusioni alte ci riprova superando con facilità il suo marcatore e facendo partire la sua conclusione dai 20 metri, tiro che però non sortisce sorti differenti da quelli precedenti.

Al 34’ ci riprova il Sassuolo con Gian Marco Ferrari che riceve un cross molto invitante nell’area piccola e con uno stacco di testa cerca il gol del pareggio, palla che però sfiora di pochi centimetri il palo alla sinistra di Caprile.

45+2’ si conclude il primo tempo senza nessun’altra azione saliente rilevante.

49’ Uno dei giocatori dell’Empoli viene atterrato in area, ma secondo il direttore di gara l’intervento è del tutto regolare. Niente rigore per l’Empoli.

54’ Gol Sassuolo. Dopo che un giocatore del Sassuolo è stato atterrato in area da un brutto intervento di Adrian Ismajili, l’Arbitro Aureliano assegna un calcio di rigore a favore dei neroverdi. Rigore trasformato da Andrea Pinamonti. Partita di nuovo in equilibrio.

56’ la partita inizia a scaldarsi e Matteo Cancellieri si aggiunge al taccuino degli ammoniti dopo un brutto intervento su un avversario.

64’ Gol Empoli. Passano solo 10’ minuti ed è già tempo di un altro rigore, Kristian Thorstvedt (Sassuolo) compie un bruttissimo intervento ai danni di un calciatore dell’Empoli, per Aureliano è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta M’Baye Niang che trasforma dagli undici metri ed è nuovo vantaggio Empoli 1-2.

77’ Gol Sassuolo. Calcio di punizione battuto magistralmente da Nedim Bajrami che pesca la testa di Ferrari che stavolta non sbaglia e infila il gol del nuovo pareggio neroverde 2-2.

90’. Saranno 5 i minuti di recupero assegnati al match.

94’ Gol Empoli. Incredibile! Ennesimo calcio da fermo battuto da Marin che mette un altro pallone delizioso nel mezzo per la staccata prorompente di Simone Bastoni (Empoli). Il pallone si insacca nell’angolino in basso a sinistra e spiazza Consigli. È 2-3 Empoli.

97’ Fischio finale, non ci saranno più emozioni al Mapei Stadium.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Empoli 2-3:

Tabellino di Sassuolo-Empoli 2-3:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Boloca, M.Henrique, Thorstvedt; Volpato, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Alessio Dionisi.

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Ismajli, Luperto, Walukiewicz; Cacace, Marin, Kovalenko, Maleh, Cancellieri; Cambiaghi, Cerri. Allenatore: Davide Nicola.

Arbitro: Aureliano

Marcatori: Luperto 11’, Pinamonti 54’ (Rig), Niang 64’ (Rig), 77’ G.M. Ferrari, 94’ Bastoni

Ammoniti: Boloca 10’, Ismajili 54’, Cancellieri 56, Bastoni 94’

Espulsi: