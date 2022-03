Video Gol e Highlights di Roma Vitesse 1-1 Conference League 17-03-2022

Video Gol e Highlights di Roma Vitesse 1-1: pareggio sofferto per i giallorossi ottenuto al 90° con Abraham che vale la qualificazione ai Quarti di Finale di Conference League.

La Roma di Mourinho ottiene il passaggio ai quarti di Finale di Conference League pareggiando all’Olimpico contro il Vitesse per 1 a 1 dopo aver vinto il match di andata una settimana fa in Olanda per 1 a 0.

Dopo un primo tempo terminato a reti bianche il Vitesse è passato in vantaggio al 61° con il gol di Wittek.

Quando il match sembrava ormai avviarsi verso i tempi supplementari è arrivato il gol del pareggio di Abraham che regala l’accesso ai quarti di Conference League alla Roma

Sintesi di Roma Vitesse 1-1:

Mourinho manda in campo la Roma con il 3-4-3 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Ibanez, Smalling e Kumbulla. A centrocampo ci sono Pellegrini e Veretout al centro con Maitland-Niles a destra e Vina a sinistra. In attacco il tridente formato da Abraham, Zaniolo e Mkhitaryan.

Letsch manda in campo il suo Vitesse con il 4-3-1-2 con Houwen in porta ed in difesa Dasa a destra e Wittek a sinistra con Doekhi e Rasmussen centrali. A centrocampo c’è Bazoer in cabina di regia con Tronstad e Domgjoni ai lati. In attacco Grbic e Openda supportati da Huisman.

La prima occasione è subito per il Vitesse al terzo minuto con un bellissimo calcio di punizione di Grbic dai 40 metri ma Rui Patricio è bravo a ribattere coi pugni.

Al 12° da calcio di punizione di Veretout il pallone arriva a Smalling che di testa prova a servire un proprio compagno ma la difesa del Vitesse spazza in corner.

Al 18° Veretout ci prova su punizione ma il pallone termina sul fondo.

Al 23° ancora Veretout prova il tiro dalla distanza ma il pallone termina di poco alla destra di Houwen.

Nel finale di primo tempo ci provano Abraham, Zaniolo e Veretout ma la palla viene sempre ribattuta dai difensori del Vitesse.

Nella ripresa al 61° il Vitesse passa in vantaggio con un gran tiro al volo di Wittek che batte Rui Patricio.

Al 66° Mourinho decide 3 cambi: dentro Cristante, El Shaarawy e Karsdorp al posto di Vina, Veretout e Maitland-Niles.

Al 78° entra Afena Gyan al posto di Zaniolo.

Al 90° arriva il pareggio della Roma: cross dalla sinistra di Vina per Karsdorp che in area fa da sponda per Abraham che di testa mette in rete.

Video dei Gol e Highlights di Roma – Vitesse 1-1:

Tabellino di Roma – Vitesse 1-1:

ROMA (3-4-3): Rui Patricio; Ibañez, Smalling, Kumbulla; Maitland-Niles (66′ El Shaarawy), Pellegrini, Veretout (66′ Cristante), Viña (66′ Karsdorp); Pellegrini; Zaniolo, Abraham, Mkhitaryan A disp. Fuzato, Boer, Karsdorp, Diawara, El Shaarawy, Felix, Darboe, Cristante, Zalewski, Bove, Pérez, Shomurodov . All. Mourinho

VITESSE (4-3-1-2): Houwen; Dasa, Doekhi, Rasmussen, Wittek; Tronstad, Bazoer, Domgjoni; Huisman (59′ Gboho); Grbic, Openda. A disp. Schubert, Reizigier, Vroegh, Cornelisse, Manhoef, Frederiksen, Gboho, Yapi, Buitnik, De Regt, Hernandez. All. Letsch

Arbitro: Radu Petrescu (Romania)

MARCATORI: 61′ Wittek, 90′ Abraham

AMMONITI: 18′ Ibanez, 40′ Grbic, 57′ Rasmussen, 71′ Zaniolo, 71′ Mourinho

