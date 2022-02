Video Gol e Highlights di Roma – Verona 2-2 19-02-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Hellas Verona 2-2: ancora un pareggio per 2 a 2 per i giallorossi dopo quello di domenica scorsa contro il Sassuolo. L’Hellas chiude il 1° tempo in vantaggio 2 a 0 con i gol di Barak e Tameze, per i giallorossi nella ripresa i giovani Volpato e Bove salvano Mourinho e riagguantano il pareggio.

Continua il periodo no per la Roma di Mourinho che non riesce più a vincere ed ottiene il 3° pareggio di fila dopo quelli contro il Genoa ed il Sassuolo.

La Roma si porta a 41 punti e resta ferma al settimo posto a -1 dalla Lazio e -6 dal 4° posto occupato dalla Juventus.

Il Verona di Tudor invece è 9° a quota 37 punti.

Una partita dai due volti opposti per la Roma.

Il Verona di Tudor ha dominato il primo tempo portandosi sul meritato 2 a 0 a fine della prima frazione.

La Roma invece nella ripresa grazie ai giovanissimi Volpato e Bove è riuscita a recuperare una partita che sembrava ormai persa e a strappare un pareggio che serve più per il morale che per la classifica.

Sintesi di Roma – Hellas Verona 2-2:

Mourinho manda in campo la Roma con il 5-3-2 con Rui Patricio in porta ed in difesa Maitland-Niles a destra e Vina a sinistra con Karsdorp, Smalling e Kumbulla centrali. A centrocampo ci sono Sergio Oliveira, Cristante e Pellegrini. La coppia d’attacco è formata da Abraham e Afena Gyan.



Tudor manda in campo il suo Verona con il 3-4-2-1 con Montipò in porta ed in difesa Ceccherini, Gunter e Casale. A centrocampo c’è Faraoni a destra e Lazovic a sinistra con Ilic e Tameze centrali. In attacco Simeone punta centrale supportato da Barak e Caprari.

Il Verona passa subito in vantaggio con Barak al 5° minuto!

Schema su calcio di punizione con Faraoni che crossa in mezzo e Barak batte Rui Patricio con un tap in vincente!

La Roma prova a replicare con un tiro a giro di Pellegrini dal limite dell’area ma Montipò è bravo a deviare in calcio d’angolo.

Al 20° arriva il raddoppio del Verona con Ilic che mette dentro per Caprari che scarica in mezzo per Tameze che trafigge Rui Patricio.

Al 32° viene annullato un gol all’Hellas Verona per fuorigioco di Simeone.

Ad inizio ripresa Mourinho manda in campo subito Zalweski e Veretout al posto di Vina e Sergio Oliveira.

Al 62° entra anche il giovane Volpato al posto di Afena Gyan.

Passano 3 minuti e Volpato segna il suo primo gol in Serie A! Su calcio d’angolo Volpato riceve una ribattuta di Barak e mette in rete.

Al 78° entra anche un altro giovane primavera Edoardo Bove al posto di Maitland-Niles.

All’80° cross di Karsdorp al centro con Abraham che fa da velo per Volpato che non riesce nella deviazione vincente.

All’84° ancora su azione di calcio d’angolo la Roma segna il gol del 2 a 2.

Sul calcio d’angolo Montipò allontana il pallone di pugno, Bove recupera dal limite dell’area e di destro batte Montipò sul primo palo!

Video dei Gol e Highlights di Roma – Hellas Verona 2-2:

Tabellino di Roma – Hellas Verona 2-2:

ROMA (5-3-2): Rui Patricio; Maitland-Niles (78′ Bove), Karsdorp, Smalling, Kumbulla, Viña (46′ Zalewski); Oliveria (46′ Veretout), Cristante, Pellegrini; Afena-Gyan (62′ Volpato), Abraham. All. Mourinho. A disposizione: Mastrantonio, Fuzato, Diawara, Darboe, Missori, Keramitsis.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini (78′ Retsos), Günter, Casale (56′ Depaoli); Faraoni, Tameze (78′ Šutalo), Ilić, Lazović; Barák, Caprari (63′ Bessa); Simeone (63′ Lasagna). All. Tudor. A disposizione: Chiesa, Berardi, Coppola, Hongla.

Marcatori: 5′ Barák (V), 20′ Tameze (V), 65′ Volpato (R), 84′ Bove (R)

ARBITRO: Pairetto

Ammoniti: Casale, Pellegrini, Oliveira, Karsdorp, Günter

