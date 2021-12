Video Gol e Highlights di Roma – Spezia 2-0 13-12-2021

Video Gol e Highlights di Roma – Spezia 2-0: ritrova la vittoria la Roma di Mourinho che batte lo Spezia all’Olimpico per 2 a 0 grazie ai gol dei difensori Smalling e Ibanez

La Roma dopo le due sconfitte consecutive contro Bologna e Inter ritrova la vittoria all’Olimpico contro lo Spezia e aggancia la Juventus al 6° posto a quota 28 punti.

La Fiorentina che è quinta dista solo 2 punti ma il 4° posto occupato al momento dal Napoli è ben lontano ed è a 8 punti di distacco.

Continua il momento negativo dello Spezia di Thiago Motta che nelle ultime 5 giornate ha rimediato 4 sconfitte ed un pareggio e non vince in campionato dall’1 a 0 contro il Torino del 6 novembre.

Lo Spezia resta fermo a 12 punti al quartultimo posto in classifica.

Sintesi di Roma – Spezia 2-0:

Mourinho manda in campo la Roma con il 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formtata da Ibanez, Smalling e Kumbulla. A centrocampo c’è Cristante in cabina di regia con ai lati Veretout e Mkhitaryan. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Vina a sinistra. In attacco la coppia formata da Borja Mayoral e Abraham.

Thiago Motta manda in campo il suo Spezia con un 3-5-2 speculare con Provedel in porta ed in difesa Amian, Erlic e Nikolau. A centrocampo c’è Sala in cabina di regia con ai lati Kovalenko e Maggiore. Sulla fascia destra c’è Gyasi e Reca a sinistra.

La coppia d’attacco è formata da Verde e Manaj.

Al 6° minuto la Roma passa subito in vantaggio su azione di calcio d’angolo con Abraham che fa da sponda a Smalling per il tap-in vincente.

Al 17° esce per lo Spezia Sala per infortunio ed entra Kiwior.

Al 35° arriva il primo tiro dello Spezia con Reca che va via tra le linee e prova la conclusione ma Rui Patricio para in due tempi.

Sul finire del primo tempo la Roma sfiora il raddoppio con Abraham che colpisce l’ottavo palo stagionale, sulla ribattuta ci prova Veretout ma respinge Nikolaou in modo provvidenziale!

In apertura di ripresa la Roma sfiora ancora una volta il raddoppio con Vina.

Ci sono 3 sostituzioni per lo Spezia con Agudelo, Bastoni e Verde che entrano al posto di Kovalenko, Maggiore e Strelec.

Al 56° la Roma trova il gol del raddoppio! Ancora un difensore e ancora su corner, stavolta è Ibanez a trovare il colpo di testa vincente su calcio d’angolo battuto da Veretout.

Al 61° viene annullato un gol allo Spezia. L’arbitro dopo aver consultato il VAR annulla il gol di Manaj per fuorigioco.

Mourinho manda in campo Diawara e Felix Afena al posto di Smalling e Mayoral.

Al 78° lo Spezia sfiora il gol con una tripla occasione, alla fine Rui Patricio risce a neutralizzare il tiro di Manaj, ma l’arbitro aveva fischiato il fuorigioco.

All’82° Amian per lo Spezia colpisce di testa da ottima posizione ma non trova lo specchio della porta!

Highlights e Video dei Gol di Roma – Spezia 2-0:

Tabellino di Roma – Spezia 2-0:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Smalling (64′ Diawara), Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Mayoral (64′ Felix Afena), Abraham. All. Mourinho.

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore (53′ Verde), Sala (16′ Kiwior), Kovalenko (53′ Agudelo), Reca; Strelec (53′ Bastoni), Manaj. All. Thiago Motta.

Marcatori: 6′ Smalling, 56′ Ibanez

Ammonizioni: 54′ Vina, 65′ Kumbulla, 70′ Felix Afena

