Video Gol e Highlights di Roma – Napoli 0-0 24-10-2021

Video Gol e Highlights di Roma – Napoli: finisce con un pareggio a reti bianche all’Olimpico il big match che ha regalato tanto spettacolo e occasioni da gol da entrambe le parti tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza risparmiarsi.

Primo pareggio per il Napoli di Spalletti dopo la lunga striscia di 8 vittorie nelle prime 8 Giornate di campionato. I partenopei vengono fermati sul pareggio all’Olimpico dalla Roma di Mourinho ed ora sono al comando insieme al Milan con 25 punti.

Termina così la striscia di vittorie consecutive ma non perde il primato il Napoli che è a 25 punti con il Milan dopo 9 Giornate.

Voti e Pagelle Roma-Napoli, 9° giornata Serie A 24-10-2021.

La Roma di Mourinho dopo la disfatta di giovedì in Norvegia contro il Bogo Glimt per 6 a 1 risponde alla grande in campionato riuscendo a fermare la capolista Napoli che sin qui aveva avuto un cammino impeccabile con 8 vittorie su 8.

Una partita incandescente quella vissuta da José Mourinho che ha incitato i suoi per tutta la partita ed è stato anche espulso nel finale per doppia ammonizione e costretto ad andare in tribuna. Espulso anche Spalletti per un applauso ironico nei confronti dell’arbitro Massa al fischio finale.

Gli allenatori finiscono la partita tutti e due espulsi.

Sintesi di Roma – Napoli 0-0:

90′ – Segnalati cinque minuti di recupero.

89′ – La Roma guadagna due tiri dalla bandierina in rapida successione. Ospina, sul secondo, viene caricato da Mancini.

88′ – Gol annullato a Osimhen per fuorigioco.

86′ – Cambio nella Roma: Abraham lascia il posto a Shomurodov.

85′ – Quarto calcio d’angolo per il Napoli.

84′ – Zaniolo viene fermato al limite dell’area da Koulibaly. Sciupata dai giallorossi una potenziale opportunità in superiorità numerica.

83′ – Rui Patricio viene chiamato in causa da un tentativo da fuori area effettuato da Elmas.

82′ – Cambio nel Napoli: Mertens subentra a Insigne.

82′ – Espulso Mourinho! Secondo cartellino giallo per il tecnico giallorosso.

81′ – Buon anticipo al limite della propria area di Karsdorp su Mario Rui.

78′ – Prolungata trama di gioco dei padroni di casa.

77′ – Si riprende a giocare. Si prospetta un corposo recupero.

74′ – Ospina si rende protagonista di una tempestiva uscita bassa ad anticipare Abraham su un cross basso di Vina. Gioco fermo per soccorrere il portiere del Napoli caricato dall’avanti giallorosso.

72′ – Palla-gol per la Roma fallita di testa da Mancini sugli sviluppi di un calcio di punizione.

71′ – Doppio cambio nel Napoli: Elmas e Lozano rilevano rispettivamente Zielinski e Politano.

70′ – Pellegrini, servito sulla corsa da Zaniolo, conclude a lato. Roma in crescita in questa fase del match.

67′ – Calcio d’angolo per la Roma generato da una chiusura di Di Lorenzo.

66′ – Cambio nella Roma: El Shaarawy rileva Mkhitaryan.

66′ – La Roma si rende pericolosa con Pellegrini: il capitano non riesce ad inquadrare lo specchio della porta sugli sviluppi di un traversone proposto da Karsdorp.

65′ – Mkhitaryan chiama in causa Ospina con una battuta piuttosto centrale dalla distanza.

62′ – Occasione Napoli: Osimhen, sugli sviluppi del tiro dalla bandierina da Insigne, scheggia con un colpo di testa la parte superiore della traversa. Rui Patricio sembrava in ogni caso ben posizionato.

60′ – Gioco fermo per soccorrere Mancini terminato contro il palo nel tentativo di salvataggio.

59′ – Palo del Napoli! Osimhen, servito sottomisura dalla destra da Politano, colpisce il montante. Sul proseguimento dell’azione Mario Rui si vede deviare il suo tentativo in corner.

57′ – Gioco fermo per soccorrere Anguissa rimasto contuso a terra dopo un contrasto in area giallorossa con Vina.

56′ – Si scaldano El Shaarawy e Mertens.

55′ – Buona chiusura difensiva di Ibanez su Osimhen.

54′ – Fabian Ruiz è fermato fallosamente da Mkhitaryan.

53′ – Segnalata una posizione irregolare di Mario Rui.

51′ – Il Napoli fa registrare una marcata supremazia a livello territoriale in queste prime battute della ripresa.

50′ – Tempestiva uscita fuori area di Ospina ad anticipare Abraham lanciato a rete dalle retrovie.

49′ – Un cross di Politano dalla destra è allontanato fuori area da Ibanez.

48′ – Zaniolo è fermato fallosamente da Zielinski.

47′ – Prolungato possesso palla del Napoli.

46′ – Un traversone di Insigne dalla sinistra si rivela leggermente alto per Politano: pallone sul fondo.

46′ – Inizia la ripresa. Non si registrano variazioni nei due schieramenti.

Cronaca 1° Tempo:

48′ – Finisce il primo tempo. Roma e Napoli vanno al riposo sullo 0-0. Gara intensa ma nel complesso avara di emozioni. Occasioni per Pellegrini e Abraham per i giallorossi, per Osimhen e Insigne per gli azzurri.

47′ – Finale di prima frazione piuttosto nervoso caratterizzato da diversi scontri e da inevitabili interruzioni. Segnalato un gioco pericoloso di Abraham su Zielinski.

45′ – Segnalati tre minuti di recupero.

44′ – Occasione Napoli: Rui Patricio neutralizza con sicurezza una conclusione di Insigne (primo tiro nello specchio della porta dell’intero incontro). Pochi istanti prima Osimhen da terra aveva accennato ad una reazione nei confronti di Mancini protagonista in precedenza di un deciso intervento in anticipo per via aerea sull’avanti nigeriano.

43′ – Un tentativo di servizio in verticale di Vina per Mkhitaryan si rivela impreciso.

42′ – Occasione Napoli. Insigne si accentra da sinistra e conclude: pallone sul fondo.

40′ – Rilevato un fuorigioco di Osimhen su un invito interessante di Insigne.

39′ – Abraham è fermato fallosamente da Anguissa poco oltre la linea mediana del campo.

37′ – Un pallone in profondità di Insigne si rivela irraggiungibile per Osimhen.

35′ – Segnalata una posizione irregolare di Osimhen su un servizio in verticale di Insigne.

34′ – Altro tiro dalla bandierina per i giallorossi.

33′ – Terzo calcio d’angolo per la Roma.

32′ – Termina a lato una conclusione effettuata da fuori area da Zielinski.

32′ – Buon recupero di Ibanez su Anguissa.

30′ – Cartellino giallo per Abraham per essere rientrato sul terreno di gioco senza l’autorizzazione del direttore di gara.

28′ – Abraham è a bordo campo. Problemi alla caviglia per l’attaccante giallorosso.

27′ – Palla-gol per la Roma: Abraham, servito in profondità da Cristante, conclude a lato sull’uscita di Ospina.

26′ – Gioco fermo per soccorrere Politano e Mkhitaryan rimasti contusi a terra dopo un contrasto di gioco.

23′ – Secondo tiro dalla bandierina per il Napoli.

22′ – Mkhitaryan è fermato fallosamente da Koulibaly.

20′ – Si spegne sul fondo la punizione a giro di Politano.

19′ – Cartellino giallo per Mourinho per proteste dopo un fallo commesso da Vina su Politano. Punizione interessante per il Napoli sul versante di destra dell’area giallorossa.

17′ – Un traversone di Politano dalla destra è allontanato fuori area di testa da Mancini in anticipo su Osimhen.

16′ – Ospina neutralizza con sicurezza un cross dal fondo di Zaniolo.

14′ – Occasione Napoli: un tentativo di Osimhen da distanza ravvicinata è deviato verso l’esterno dell’area da Mancini appostato sulla traiettoria.

13′ – Primo calcio d’angolo per il Napoli.

12′ – Veretout non sfrutta un passaggio errato in uscita di Rrahmani fallendo a sua volta una semplice apertura di gioco per Zaniolo.

11′ – Abraham non sembra essere al meglio della condizione dopo un contrasto con Insigne.

10′ – Secondo calcio d’angolo per i padroni di casa protagonisti di un buon avvio di gara.

9′ – Ospina riprende regolarmente il suo posto tra i pali.

7′ – Angolo di Pellegrini dalla sinistra e colpo di testa sul fondo di Zaniolo. Problemi fisici per Ospina.

7′ – Occasione Roma: termina di poco a lato una conclusione di Pellegrini deviata da Koulibaly. Il primo corner dell’incontro è per la Roma.

6′ – Rui Patricio controlla senza problemi un traversone troppo sul portiere effettuato dalla sinistra da Mario Rui.

5′ – Possesso palla del Napoli a centrocampo.

4′ – Incomprensione sulla trequarti tra Pellegrini e Abraham.

3′ – Traversone impreciso dalla destra di Karsdorp: pallone in fallo laterale.

2′ – Abraham, servito ottimamente in verticale da Pellegrini, fallisce il controllo.

1′ – Buona chiusura difensiva in scivolata di Koulibaly su un invito di Zaniolo per Karsdorp.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dal Napoli.

Highlights di Roma – Napoli 0-0:

Tabellino di Roma – Napoli 0-0:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan (66′ El Shaarawy); Abraham (86′ Shomurodov). All: Mourinho.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Anguissa, Fabian, Zielinski (70′ Elmas), Politano (70′ Lozano), Osimhen, Insigne (81′ Mertens). All: Spalletti.

Marcatori:

Ammoniti: 19′ Mourinho, 30′ Abraham

Espulsi: 81′ Mourinho

