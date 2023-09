Video Gol e Highlights di Roma-Milan 1-2: sintesi 01-09-2023

Video Gol e Highlights di Roma-Milan 1-2: i rossoneri vincono meritatamente contro un avversario irriconoscibile per oltre un’ora di gioco e venuto fuori solo dopo l’espulsione di Tomori.

Giroud apre subito le marcature dal dischetto e Leao raddoppia ad inizio ripresa. Il Milan controlla facilmente una Roma inguardabile, ma, rimasto in dieci al 61°, subisce le iniziative dei ridestati giallorossi soffre le pene dell’inferno per mezz’ora incassando l’1-2 da Spinazzola ad inizio recupero e rischiando grosso anche dopo.

Il Milan è sempre capolista a punteggio pieno dopo tre turni, mentre la Roma resta a 1 punto dopo 3 Giornate.

La Sintesi di Roma-Milan 1-2

Il Milan parte benissimo e al 4° Loftus-Cheek sfiora il vantaggio con una percussione e un tiro provvidenzialmente stoppato da Mancini, ma l’inglese, sugli sviluppi dell’azione, viene trattenuto da Rui Patricio e Rapuano concede il rigore dopo un consulto al VAR: Giroud va sul dischetto e trasforma con un potente sinistro.

Al 17° Hernandez cade in area dopo un contatto con Smalling, ma stavolta non c’è nulla di irregolare e si prosegue. Lo stesso francese, al 22°, è protagonista di un’altra grossa occasione: il suo cross dalla sinistra giunge, infatti, a Pulisic, che conclude a botta sicura trovando il miracolo del portiere romanista.

Da questo momento in poi non accade più nulla: il Milan controlla senza affondare più di tanto, mentre la Roma latita senza idee. Si va al riposo dopo quattro minuti di recupero.

Nemmeno il tempo di disporsi tatticamente che i rossoneri raddoppiano al 48°: Calabria crossa da destra per Leao, che, da terra e totalmente dimenticato da Celik, inventa una bella semirovesciata che non lascia scampo a Rui Patricio.

La Roma non c’è proprio e rischia di incassare la terza rete pochi minuti dopo grazie all’ennesima discesa di Hernandez, che passa il pallone a Leao che a sua volta appoggia per il tiro dal limite dell’area di Loftus-Cheek che un tocco della difesa devia in angolo.

Al 61° Tomori atterra ingenuamente Belotti al limite dell’area e viene ammonito per la seconda volta dovendo, dunque, lasciare il campo. Il Milan resta in dieci contro undici.

La punizione, affidata a Pellegrini, finisce sulla barriera e l’azione giallorossa sfuma. Malgrado la superiorità numerica e il successivo ingresso di Lukaku, la Roma non crea pericoli: lo stesso belga prima e Spinazzola poi provano una volta ciascuno senza impensierire Maignan, attento a sua volta su un avvitamento di Mancini.

La pressione capitolina dura a lungo e produce frutti nel secondo dei sei minuti di recupero concessi grazie ad un’azione personale di Spinazzola, che si accentra da sinistra e conclude dal limite beffando Maignan grazie anche alla deviazione di Kalulu.

Gli ultimi minuti trascorrono con la Roma avanti e il Milan che si difende con affanno, ma alla fine i tre punti vengono incamerati da questi ultimi.

Highlights e Video Gol di Roma-Milan 1-2:

Il Tabellino di Roma-Milan 1-2

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (79′ Pagano), Smalling, Llorente; Celik (70′ Spinazzola), Cristante, Paredes (70′ Bove), Aouar (31′ Pellegrini), Zalewski; El Shaarawy (70′ Lukaku), Belotti. Allenatore: Mourinho

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Loftus-Cheek (65′ Kalulu), Krunic, Reijnders; Pulisic (77′ Chukwueze), Giroud (70′ Pobega), Leao (77′ Okafor). Allenatore: Pioli

Marcatori: 9′ rig. Giroud, 48′ Leao e 92′ Spinazzola

Arbitro: Rapuano

Ammoniti: Tomori, Loftus-Cheek, Paredes, Lukaku e Okafor

Espulsi: 61′ Tomori