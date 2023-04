Video Gol e Highlights di Roma-Milan 1-1: sintesi 29-04-2023

Video Gol e Highlights di Roma-Milan 1-1: vantaggio dei giallorossi al 93° con Abraham pareggiato in extremis da Saelemaekers al 97°.

Finisce in parità per 1 a 1 il big Match della 32° Giornata di Serie A tra Roma e Milan.

Lo scontro diretto per il quarto posto finisce con un niente di fatto con entrambe le squadre che restano appaiate al 4° posto a quota 57 punti. Domani l’Inter che è a -3 vincendo la sua partita contro la Lazio potrebbe agganciarle andando a formare un trio.

Quando mancano ormai solo 6 giornate alla fine del campionato si prospetta grande battaglia per il 4° posto che vale un posto in Champions League nella prossima stagione.

La gara si sblocca dopo il 90°: al 93° segna per la Roma Tammy Abraham e 4 minuti dopo pareggia Saelemaekers proprio all’ultimo minuto di recupero.

La Sintesi di Roma-Milan 1-1:

Nella prima frazione, tra infortuni e botte, si gioca poco e poco accade, tra equilibrio e tensione per classifica e testa, forse, ai prestigiosi appuntamenti europei.

La posta in palio è elevata, vista la condivisione del 4° posto e la vicinanza dell’Inter, impegnata domani a pranzo contro la Lazio, fanno sì che ambedue le squadre non giochino con la dovuta fluidità.

Si fanno male in tre: Kumbulla, sostituito da Bove già al quarto d’ora, Tomori e Belotti, rispettivamente rilevati da Thiaw e dall’ex El Shaarawy, e rischia tantissimo Matic, soltanto ammonito, di far male a Bennacer per un intervento pericolosissimo con la gamba alta.

Sporadiche, ma di un certo peso, le occasioni: una è per la Roma al 33°, una conclusione di Pellegrini da buona posizione e diretta nello specchio che sbatte su Abraham, e una per il Milan, un diagonale di prima intenzione di Calabria potente, ma impreciso, da posizione altrettanto ottimale.

Poi pochissimo, anzi nulla di importante. Si va al riposo dopo cinque minuti di recupero.

Dopo un quarto d’ora con poco da raccontare, all’improvviso il Milan sfiora il vantaggio con il nuovo entrato Saelemaekers, che cerca il destro al volo su un cross di Leao e sfiora la traversa.

Dopo mezz’ora di noia, nel primo dei sei minuti di recupero Camara, appena entrato, si divora il gol del vantaggio romanista calciando a lato da posizione favorevole un pallone offerto da Celik dopo una bella iniziativa personale.

Al 93° Celik replica l’azione di prima sfruttando un errore di impostazione degli avversari e stavolta l’assistito, Abraham, fa centro con un destro angolato che lascia di sale Maignan.

Sembra finita, mal 98°, inevitabilmente oltre il recupero concesso, un lancio di Maignan verso l’area giunge a Leao dopo una deviazione di un difensore giallorosso e il cross del portoghese è perfetto per il tocco ravvicinato di Saelemaekers, che pareggia definitivamente. Poco dopo giunge il triplice fischio.

Highlights e Video Gol di Roma-Milan 1-1

Il Tabellino di Roma-Milan 1-1

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Kumbulla (15′ Bove; 89′ Kamara); Celik, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Abraham (98′ Solbakken), Belotti (46′ El Shaarawy). Allenatore: Mourinho

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer (73′ Kalulu), Tomori (46′ Thiaw), Hernandez; Tonali, Krunic; Diaz (56′ Saelemaekers), Bennacer (73′ De Ketelaere), Leao; Giroud (88′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 94′ Abraham e 97′ Saelemaekers

Arbitro: Orsato

Ammoniti: Tomori, Matic, Ibanez, Krunic e Cristante