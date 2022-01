Video Gol e Highlights di Roma Lecce 3-1 Coppa Italia 20-01-2022

Video Gol e Highlights di Roma Lecce 3-1: i giallorossi superano il turno di Coppa Italia battendo il Lecce in rimonta e approdano ai quarti di finale dove troveranno l’Inter che ieri ha eliminato l’Empoli

Seconda vittoria consecutiva all’Olimpico per la Roma di Mourinho che dopo aver battuto il Cagliari domenica in campionato supera il turno di Coppa Italia battendo il Lecce in rimonta grazie ai gol di Kumbulla in chiusura di primo tempo e Abraham e Shomurodov nella ripresa. Per il Lecce aveva segnato il gol del momentaneo vantaggio Calabresi al quarto d’ora del primo tempo.

Sintesi di Roma – Lecce 2-1 :

Mourinho manda in campo la Roma con il 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 4 formata da Karsdorp a destra e Maitland-Niles a sinistra con Ibanez e Kumbulla centrali. A centrocampo ci sono Cristante e Veretout. In attacco Abraham punta centrale supportato da Afena Gyan, Sergio Oliveira e Carles Perez.

Baroni risponde schierando il suo Lecce con il 4-3-3 con Bleve in porta e linea difensiva formata da Gendrey a destra e Barreca a sinistra con Calabresi e Dermaku centrali. A centrocampo c’è Blin al centro con ai lati Gargiulo e Helgason. In attacco il tridente formato da Olivieri, Listkowski e Di Mariano.

Al 10° la prima occasione per la Roma con Carles Perez che recupera un ottimo pallone su Barreca e lancia Veretout che però sbaglia il tiro mandando fuori.

Al 14° il Lecce passa in vantaggio su azione di calcio d’angolo con Calabresi che colpisce di testa e batte Rui Patricio.

L’arbitro dopo aver consultato il Var per possibile posizione di fuorigioco di Gargiulo convalida il gol.

Al 19° ci prova Carles Perez con una botta di sinistro ma Bleve respinge molto bene.

Al 21° esce Bleve per infortunio ed entra Gabriel nel Lecce.

AL 27° occasione per la Roma con Felix Afena che viene liberato in area ma Gabriel riesce a deviare in corner il suo tiro.

Al 40° arriva il pareggio della Roma con cross di Abraham per Kumbulla che tutto solo batte Gabriel e pareggia la partita.

In apertura di ripresa il nuovo entrato Zaniolo va via in contropiede e con un gran sinistro colpisce il palo.

Al 54° la Roma passa in vantaggio con Abraham che servito centralmente spalle alla porta si gira molto bene e con un tiro potente batte Gabriel mettendo il pallone nell’angolino basso!

Al 62° viene espulso Gargiulo per fallo da dietro su Zaniolo e per il centrocampista del Lecce è il secondo giallo e cartellino rosso.

All’81° la Roma segna il terzo gol con Shomurodov che servito da Mkhitaryan rientra sul destro e batte Gabriel.

Highlights e Video dei Gol di Roma – Lecce 2-1 :

Tabellino di Roma – Lecce 3-1:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Maitland-Niles (46′ Vina); Cristante, Veretout (46′ Zaniolo); Carles Perez (46′ Mkhitaryan), Sergio Oliveira, Afena-Gyan (64′ Shomurodov); Abraham. A disposizione: Boer, Fuzato, Bove, Zalewski, Volpato, Voelkerling, Oliveiras, Keramitsis. Allenatore: Mourinho

LECCE (4-3-3): Bleve (21′ Gabriel); Gendrey, Calabresi, Dermaku (46′ Lucioni), Barreca; Gargiulo, Blin, Helgason (68′ Björkengren); Di Mariano (46′ Coda), Olivieri, Listkowski (64′ Faragò). A disposizione: Samooja, Vera, Gallo, Strefezza, Hasic, Majer, Hjulmand. Allenatore: Baroni

Marcatori: 14′ Calabresi, 40′ Kumbulla, 54′ Abraham, 81′ Shomurodov

Ammoniti: Listkowski, Afena-Gyan, Helgason, Di Mariano, Gargiulo, Ibanez, Abraham

Migliori Bookmakers AAMS