Video Gol e Highlights di Roma Cagliari 1-0 16-01-2022

Video Gol e Highlights di Roma Cagliari 1-0: i giallorossi ritrovano la vittoria e 3 punti grazie al gol su calcio di rigore messo a segno dal nuovo arrivo Sergio Oliveira.

Dopo due sconfitte consecutive contro Milan e Juventus la Roma trova la prima vittoria del 2022 all’Olimpico contro il Cagliari.

Per i giallorossi si tratta di una vittoria importantissima e fondamentale per ritrovare morale dopo i due passi falsi e le sconfitte di San Siro per 3 a 1 contro il Milan e quella roccambolesca maturata domenica scorsa all’Olimpico contro la Juventus per 4 a 3.

Grazie a questa vittoria la Roma sale a 35 punti e mantiene il 6° posto a pari merito con i cugini della Lazio. Il 4° posto occupato dall’Atalanta dista 7 punti.

Il Cagliari si ferma dopo due vittorie consecutive contro Sampdoria e Bologna e resta a quota 16 punti al terzultimo posto. I sardi sono a -2 dal Venezia che ne ha 18 e a -3 dallo Spezia che è a quota 19.

Sintesi di Roma – Cagliari 1 -0:

Mourinho ritorna al modulo di inizio stagione e schiera la sua Roma con il 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 4 formata da Maitland-Niles a destra e Vina a sinistra con Mancini e Kumbulla centrali. I due di centrocampo sono Oliveira e Veretout. In attacco Abraham punta centrale supportato da Mkhitaryan, Zaniolo e Felix Afena.

Mazzarri schiera il suo Cagliari con il 3-4-2-1 con Cragno in porta ed in difesa Altare, Goldaniga e Carboni. A centrocampo c’è Zappa a destra e Dalbert a sinistra con Marin e Deiola al centro. In attacco Pavoletti punta centrale supportato da Joao Pedro e Pereiro.

Al 4° minuto l’arbitro fischia un calcio di rigore per la Roma per un fallo di Carboni in scivolata su Zaniolo.

Poi però va a verificare al Var e annulla il penalty perchè il difensore del Cagliari ha toccato prima il pallone.

Al 13° c’è un occasione per la Roma. Cross dalla destra di Maitland- Niles sul quale arriva Abraham che colpisce di testa ma il tiro è debole e Cragno riesce a bloccare sulla linea.

Al 30° c’è il contropide della Roma nato da una combinazione Mkhitaryan-Zaniolo ma il Cagliari riesce a sventare il pericolo.

Al 32° Oliveira calcia dalla distanza ed il suo tiro viene respinto col braccio da Dalbert.

L’arbitro consulta ancora una volta il VAR e stavolta assegna il calcio di rigore per la Roma.

Sul dischetto va Sergio Oliveira che spiazza Cragno e mette in rete per l’1 a 0.

In apertura di ripresa il Cagliari sfiora il pareggio con Dalbert che effettua un cross per Pavoletti che prova la girata sul primo palo ma il tiro viene deviato in calcio d’angolo!

Al 65° Cragno con un grande intervento si salva su tiro di Veretout.

Al 74° Nicolò Zaniolo va via sulla destra e dopo aver saltato due uomini si trova davanti a Cragno ma incrocia troppo il tiro che termina a lato.

All’84° il Cagliari sfiora il pareggio e colpisce la traversa! Cross di Nandez sul primo palo sul quale arriva Joao Pedro che gira in porta ma Rui Patricio riesce a deviare sulla traversa!

Highlights e Video dei Gol di Roma – Cagliari 1-0:

Tabellino di Roma – Cagliari 1-0:

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Maitland-Niles (94′ Keramitsis), Mancini, Kumbulla, Vina; Oliveira, Mkhitaryan; Zaniolo (85′ Karsdorp), Veretout (94′ Bove), Felix (75′ Shomurodov); Abraham. A disposizone: Boer, Fuzato, Perez, Zalewski, Volpato, Oliveras. Allenatore: Mourinho.

Cagliari (3-4-2-1): Cragno; Altare (88′ Gagliano), Goldaniga, Carboni; Zappa, Marin. Deiola, Dalbert (80′ Lykogiannis); Pereiro (68′ Nandez), Joao Pedro; Pavoletti. A disposizione: Radunovic, Lolic, Cavuoti, Obert, Ladinetti, Desogus, Iovu. Allenatore: Mazzarri.

Marcatore: 33′ S.Oliveira

AMMONITI: 23′ S.Oliveira, 25′ Pavoletti, 26′ Carboni, 32′ Dalbert, 39′ Mancini, 58′ Felix

