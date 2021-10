Video Gol e Highlights di Juventus – Roma 1-0 17-10-2021

Video Gol e Highlights di Juventus – Roma 1-0: la Juventus di Allegri batte la Roma di Mourinho allo Stadium per 1 a 0, decide la partita il gol di Kean al quarto d’ora del primo tempo con Veretout che nel finale della prima frazione si fa parare un rigore da Szczesny.

La Juventus conquista la 4° vittoria consecutiva in campionato (5° di fila considerando anche quella in Champions League contro il Chelsea) e aggancia Atalanta e Lazio a 14 punti in classifica al 5° posto.

I bianconeri ora sono a soli 3 punti di distacco dall’Inter che è 3° e domenica prossima a San Siro ci sarà proprio il big match Inter – Juventus.

Per la Roma di Mourinho dopo quelle contro l’Hellas Verona e nel derby contro la Lazio arriva la 3° sconfitta stagionale ed i giallorossi restano fermi a quota 15 punti al 4° posto.

Domenica alle 18:00 la Roma affronterà all’Olimpico il Napoli di Spalletti capolista a punteggio pieno con 8 vittorie su 8 partite nell’altro big match della 9° Giornata.

Sintesi di Juventus – Roma 1-0:

Cronaca 2° Tempo:

94′ – Finisce la partita. La Juventus s’impone allo Stadium sulla Roma per 1-0. Il quarto successo consecutivo, sancito da una rete di Kean al 16′, consente alla compagine di Allegri di ritrovarsi con i suoi 14 punti al quinto posto in compagnia di Lazio e Atalanta. Terzo ko esterno di fila per la Roma quarta a quota 15.

93′ – Segnalato un fuorigioco di Kulusevski.

93′ – Cartellino giallo per Karsdorp per gioco scorretto su Arthur.

92′ – Vina è fermato fallosamente.

90′ – Segnalati soltanto tre minuti di recupero. Proteste di Mourinho.

90′ – Rilevato un fallo di Locatelli su Mkhitaryan.

89′ – Cartellino giallo per Mancini per gioco scorretto su Morata.

88′ – Cambio nella Juventus: De Sciglio lascia il posto ad Alex Sandro.

87′ – Cartellino giallo per Danilo per gioco scorretto su El Shaarawy.

85′ – Cartellino giallo per Shomurodov per gioco scorretto su Chiellini.

83′ – Occasione Roma: Chiellini devia sul fondo un pericoloso tentativo a rete effettuato da Cristante. Sesto corner per i giallorossi.

82′ – Segnalato un fuorigioco di El Shaarawy.

81′ – Ravvisata una posizione irregolare di Shomurodov.

81′ – Cambio nella Roma: Shomurodov subentra a Veretout abbracciato all’uscita dal campo da Mourinho.

80′ – Buon recupero difensivo di Vina su Cuadrado.

79′ – Possesso palla per i padroni di casa.

76′ – Cambio nella Juventus: Arthur sostituisce Bernardeschi.

75′ – Quarto corner per gli ospiti. La Juventus non ne ha ancora battuti.

73′ – Roma pericolosa! Chiellini devia un tentativo di Vina incuneatosi abilmente nel cuore dell’area bianconera.

71′ – Doppio cambio nella Juventus: Morata e Kulusevski prendono rispettivamente il posto di Chiesa e Kean.

70′ – Cartellino giallo per El Shaarawy per gioco scorretto.

69′ – Si scaldano Morata e Kulusevksi.

68′ – Terzo calcio d’angolo per la Roma. Buon momento per la compagine di Mourinho.

67′ – Veretout è fermato fallosamente da Chiesa.

66′ – Roma pericolosa! Veretout si accentra da sinistra e conclude a giro: pallone di un soffio a lato.

65′ – Cross dalla sinistra di El Shaarawy respinto fuori area da Danilo.

64′ – Kean si procura un calcio di punizione. Fallo di Ibanez.

63′ – Occasione Juventus: termina di poco a lato una conclusione dalla distanza di Bernardeschi.

62′ – Possesso prolungato della Juventus all’altezza della linea mediana del campo.

60′ – Pallone perso da Mkhitaryan con un’apertura a sinistra imprecisa.

57′ – Si gioca poco in questa fase caratterizzata da diversi fischi arbitrali a frenare il nervosismo dei protagonisti.

55′ – Il match riprende. Bentancur è fermato fallosamente da El Shaarawy.

53′ – Gioco fermo per un controllo del VAR per un contatto tra Pellegrini e Chiellini in area bianconera.

51′ – Si spegne sul fondo un tentativo di De Sciglio.

49′ – Ritmi decisamente più alti in queste prime battute della ripresa.

48′ – Cartellino giallo per De Sciglio per gioco scorretto.

47′ – Palla-gol per la Juventus! Kean fallisce una clamorosa opportunità fallendo sottomisura un tap-in sugli sviluppi di una rovesciata centrale di Bernardeschi non trattenuta da Rui Patricio.

46′ – Vina è fermato fallosamente da Cuadrado nei pressi della bandierina del corner di sinistra.

Cronaca 1° Tempo:

49′ – Finisce il primo tempo. Juventus e Roma vanno al riposo con i bianconeri in vantaggio per 1-0. Decide, per il momento, la rete messa a segno da Kean al 16′. La Roma, in chiusura di frazione (43′), ha fallito un rigore con Veretout (parato da Szczesny).

48′ – Cartellino giallo per Abraham per gioco scorretto su Chiellini.

45′ – Segnalati quattro minuti di recupero.

43′ – Parato! Szczesny neutralizza il tentativo dagli undici metri di Veretout. Primo errore dal dischetto con la maglia giallorossa per il centrocampista francese dopo 13 centri. Si resta sull’1-0 per la Juventus.

41′ – Viene confermata, dopo un controllo del VAR per un presunto fuorigioco, l’assegnazione di un calcio di rigore in favore della Roma. Cartellino giallo per Szczesny per il fallo commesso su Mkhitaryan. Penalty fischiato con precipitazione dal direttore di gara: Abraham, sul proseguimento dell’azione, aveva depositato il pallone in rete.

41′ – Rigore per la Roma!

40′ – Rilevata una carica di Mancini su Szczesny sugli sviluppi del tiro dalla bandierina battuto dalla sinistra da Pellegrini.

39′ – Calcio d’angolo per la Roma generato da un’iniziativa solitaria in contropiede di Abraham.

38′ – Szczesny neutralizza agevolmente un colpo di testa centrale di Abraham sugli sviluppi di un cross proposto da Vina.

37′ – Ravvisato un fuorigioco di rientro di Chiesa.

36′ – Buona chiusura di Karsdorp su De Sciglio.

33′ – Rilevato un fallo di Cristante su Bernardeschi.

32′ – Il gioco ristagna in questa fase a centrocampo. Ritmi piuttosto bassi.

31′ – Szczesny controlla senza problemi un tentativo effettuato da El Shaarawy.

31′ – Un traversone di El Shaarawy è allontanato fuori area di testa da Chiellini.

29′ – Punito un leggero contatto di Bentancur su Ibanez in area giallorossa.

28′ – Prolungata trama dei padroni di casa.

26′ – Segnalata una posizione irregolare di Abraham. Cambio forzato nella Roma: El Shaarawy rileva Zaniolo infortunato.

23′ – Gioco fermo per soccorrere Mkhytarian rimasto contuso a terra dopo un contatto con Danilo. Zaniolo non è in grado di proseguire il confronto: chiesto il cambio. Gara spezzettata in questa fase.

20′ – Problemi fisici per Zaniolo. Si scalda El Shaarawy.

18′ – Prolungato possesso palla della Roma.

16′ – GOL DELLA JUVENTUS! 1-0! Kean, sugli sviluppi di un bel traversone di De Sciglio dalla sinistra, porta in vantaggio i bianconeri deviando di testa una sponda aerea di Bentancur.

15′ – La Roma fatica a uscire sul pressing bianconero.

13′ – La gara riprende. Bonucci torna regolarmente al suo posto.

11′ – Gioco fermo per soccorrere Bonucci colpito da una violenta pallonata di Zaniolo.

10′ – Un traversone di Kean dal fondo è allontanato fuori area da Mancini.

8′ – Il primo calcio d’angolo dell’incontro è per la Roma. Tiro dalla bandierina generato da una conclusione di Pellegrini dal limite dell’area deviata in scivolata da Chiellini.

6′ – Occasione Roma: Szczesny respinge un colpo di testa di Mancini sugli sviluppi del calcio piazzato battuto da Pellegrini.

5′ – Karsdorp è fermato fallosamente da De Sciglio. Punizione per i giallorossi sul versante di destra dell’area di rigore della Juventus.

4′ – Segnalato un fallo di Locatelli ai danni di Zaniolo.

3′ – Rilevato un fallo in attacco di Abraham su Chiellini.

2′ – Pressing alto portato dai padroni di casa.

1′ – Inizia la partita. Il calcio d’avvio è battuto dalla Juventus. Rui Patricio viene subito chiamato in causa da Bernardeschi.

Highlights e Video Gol di Juventus – Roma:

Tabellino di Juventus – Roma:

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio (87′ Alex Sandro); Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi (75′ Arthur); Chiesa (70′ Kulusevski), Kean (70′ Morata). All. Allegri. A disp. Pinsoglio, Perin, Pellegrini, Rugani, Ramsey, McKennie, Kaio Jorge

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout (80′ Shomourodov), Cristante; Zaniolo (26′ El Shaarawy), Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All. Mourinho. A disp. Fuzato, Boer, Villar, Reynolds, Calafiori, Kumbulla, Diawara, Darboe, Carles Perez

Arbitro: Orsato di Schio

Marcatore: 16′ Kean

Ammoniti: 41′ Szczesny, 45’+3′ Abraham, 50′ De Sciglio, 70′ El Shaarawy, 84′ Shomurodov, 87′ Danilo, 89′ Mancini

Migliori Bookmakers AAMS