Video Gol e Highlights di Cagliari – Roma 1-2 27-10-2021

Video Gol e Highlights di Cagliari – Roma 1-2: i giallorossi trovano la vittoria in rimonta contro il Cagliari grazie ai gol di Ibanez e Lorenzo Pellegrini che ribaltano il vantaggio siglato da Pavoletti in apertura di secondo tempo per i sardi.

La Roma di Mourinho ritrova una preziosa vittoria dopo la sconfitta a Torino contro la Juventus ed il pareggio a reti bianche contro il Napoli di sabato scorso.

I giallorossi grazie a questa vittoria mantengono il 4° posto in classifica a quota 19 punti a -2 dall’Inter che è terza.

Per il Cagliari di Mazzarri invece arriva la seconda sconfitta consecutiva dopo il 3 a 0 contro la Fiorentina ed i sardi restano all’ultimo posto in classifica con soli 6 punti dopo 11 Giornate.

La Roma grazie a questa vittoria può guardare con più ottimismo al big Match della 12° Giornata di domenica sera all’Olimpico contro il Milan capolista.

Il Cagliari invece sarà impegnato lunedì sera nel posticipo in trasferta contro il Bologna di Mihajlovic.

Sintesi di Cagliari Roma 1-2:

Mazzarri manda in campo il suo Cagliari con il 4-4-2 con Cragno in porta e davanti a lui Ceppitelli e Carboni centrali con Zappa a destra e Lykogiannis a sinistra. A centrocampo ci sono Grassi e Marin centrali con Bellanova a destra e Deiola a sinistra. La coppia d’attacco è formata da Joao Pedro e Pavoletti.

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e davanti a lui Mancini e Ibanez centrali con Karsdorp a destra e Vina a sinistra. A centrocampo ci sono Veretout e Cristante.

In attacco Abraham punta centrale supportato da Pellegrini, Mkhitaryan e Zaniolo.

Al 2° minuto c’è subito un tiro della Roma con PEllegrini che prova dalla distanza ma il suo tiro termina fuori.

All’8° il Cagliari colpisce la traversa! Marin serve in profondità Bellanova che stoppa di destro e prova il tiro che si stampa sulla traversa!

Al 14° su calcio d’angolo Cristante colpisce di testa e la palla termina di poco alta sopra la traversa

Al 25° Zaniolo serve ancora Cristante al centro per il colpo di testa che termina ancora una volta alto.

Al 34° ancora occasione Roma! Vina dalla sinistra crossa al centro, interviene il portiere del Cagliari che smanaccia sui piedi di Abraham ed il pallone termina di poco a lato!

Al 40° il Cagliari vicino al vantaggio! Lykogiannis mette il pallone al centro e Veretout devia in modo involontario e per poco non batte Rui Patricio!

In apertura di ripresa entra El Shaarawy per uno spento Mkhitaryan.

Al 52° il Cagliari passa subito in vantaggio! Marin effettua un cross deviato involontariamente da Bellanova ed il pallone arriva a Pavoletti che batte Rui Patricio.

Mourinho manda in campo Felix Afena per Vina.

Al 59° il Cagliari sfiora il raddoppio! Deiola mette il pallone al centro e Joao Pedro con un velo lascia scorrere per Pavoletti che a tu per tu con Rui Patricio colpisce malissimo il pallone e fallisce una clamorosa occasione da gol!

Al 67° la Roma colpisce la traversa! Kardorp mette al centro e Pellegrini prova a mettere in rete ma il pallone si infrange sulla traversa!

Al 68° calcio d’angolo battuto da Veretout con Mancini che di destro colpisce il palo esterno!

Sul capovolgimento di fronte Bellanova mette al centro per Pavoletti che di testa impegna Rui Patricio!

Al 70° arriva il pareggio della Roma! Calcio d’angolo battuto da Loreno Pellegrini sul quale va a svettare Ibanez di testa e mette in rete!

Al 78° la Roma passa in vantaggio grazie ad un calcio di punizione magistrale calciato da Pellegrini con il pallone che termina all’incrocio dei pali!

Highlights e Video dei Gol di Cagliari – Roma 1-2:

Tabellino di Cagliari – Roma 1-2:

CAGLIARI (4-4-2) – Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi (78′ Oliva), Marin, Deiola (81′ Keita); Joao Pedro, Pavoletti. A disposizione: Aresti, Radunovic, Altare, Obert, Delpupo, Farias, Pereiro.

ROMA – (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina (56′ Felix Afena); Cristante, Veretout (90′ Kumbulla); Zaniolo (80′ Calafiori), Mkhitaryan (45′ El Shaarawy), Pellegrini; Abraham. A disposizione: Fuzato, Darboe, Bove, Volpato, Zalewski, Perez, Shomurodov, Tripi.

Marcatori: 52′ Pavoletti, 70′ Ibanez, 78′ Pellegrini

