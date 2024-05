Video Gol e Highlights Cremonese-Catanzaro 4-1: Sintesi 25-05-2024

Il Risultato di Cremonese-Catanzaro 4-1: i lombardi travolgono i calabresi e accedono alla finale playoff contro il Venezia in programma il 30 maggio e il 2 giugno.

Vazquez, Buonaiuto, Coda e Sernicola firmano le reti dei padroni di casa, mentre gli ospiti salvano l’onore con il centro di Antonini.

La Sintesi di Cremonese-Catanzaro 4-1

I lombardi approcciano benissimo la partita e, dopo una punizione di Castagnetti sventata da Fulignati, iniziano l’opera di demolizione dei malcapatitati calabresi: inizia al 12° Vazquez con un bolide dal limite dell’area che fulmina il portiere ospite e termina nel sette, prosegue al 19° Buonaiuto con una magnifica acrobazia su lancio alto filtrante di Castagnetti e, infine, segna anche Coda al 38° con un agevole tocco a porta vuota dopo recupero di Antov ai danni di Vendeputte.

Va detto che il Catanzaro, prima di subire la terza rete, aveva sfiorato a sua volta la rete del 2-1: Vandeputte stesso si era accentrato per concludere e, complice una deviazione di Zanimacchia, aveva preso in pieno la traversa. Segno ulteriore che la serata è storta. La prima frazione va in archivio dopo un minuto di recupero.

Non accade nulla fino alla metà della ripresa, momento nel quale il neo entrato Brignola viene espulso per proteste e lascia i suoi in dieci e senza più speranze. Si segnalano solamente il quarto gol lombardo di Sernicola, che al 70′ mette in rete da pochi passi una sponda di Majer e lo spettacolare gol della bandiera di Antonini, che sugli sviluppi di un corner trafigge Saro con un missile sotto la traversa all’80°.

Tolto un gol annullato a Donnarumma, non c’è altro da dire: la Cremonese è in finale.

Highlights e Video Gol di Cremonese-Catanzaro 4-1

Il Tabellino di Cremonese-Catanzaro 4-1

Cremonese (3-5-2): Saro; Bianchetti, Ravanelli (46′ Lochoshvili), Antov; Zanimacchia (72′ Ghiglione), Pickel (61′ Falletti), Castagnetti, Vazquez (61′ Majer), Sernicola; Buonaiuto (54′ Collocolo), Coda. Allenatore: Stroppa

Catanzaro (4-4-2): Fulignati; Oliveri, Scognamillo, Antonini, Veroli; Sounas (46′ Brignola), Petriccione (83′ Stoppa), Pontisso (46′ Pompetti), Vandeputte; Biasci (59′ Donnarumma), Iemmello (84′ Verna). Allenatore: Vivarini

Marcatori: 12′ Vazquez, 19′ Buonaiuto, 38′ Coda, 70′ Sernicola e 80′ Antonini

Arbitro: Mariani

Ammoniti: Antonini, Scognamillo e Pompetti

Espulsi: 63′ Brignola

