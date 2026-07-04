Video Gol e Highlights Canada – Marocco 0-3 Mondiali 2026

Video dei Gol e Highlights di Canada – Marocco 0-3: Ounahi show, i Leoni dell’Atlante volano ai quarti dei Mondiali 2026

Il sogno del Canada si ferma agli ottavi di finale dei Mondiali 2026. I padroni di casa vengono battuti nettamente dal Marocco, che si impone 3-0 dopo una partita più complicata di quanto dica il risultato finale, ma interpretata con enorme maturità dalla squadra nordafricana.

A decidere la sfida è soprattutto Azzedine Ounahi, grande protagonista della serata con una doppietta nella ripresa. Il centrocampista marocchino sblocca il match al 50’ con una conclusione dal limite e poi firma il raddoppio all’82’, indirizzando definitivamente la qualificazione. Nel recupero, al 97’, arriva anche il tris di Soufiane Rahimi, entrato nel primo tempo al posto dell’infortunato Ismael Saibari.

Il Marocco vola così ai quarti di finale e continua il proprio cammino mondiale, mentre il Canada saluta il torneo davanti al proprio pubblico nonostante una prima parte di gara giocata con coraggio e intensità.

Canada-Marocco 0-3, la cronaca della partita

Cronaca 1° Tempo:

L’avvio del match è favorevole al Canada, che parte con personalità e prova subito a mettere pressione alla difesa marocchina. Tra i titolari c’è anche Jonathan David, chiamato a guidare l’attacco nordamericano in una delle partite più importanti della storia recente della nazionale canadese.

Proprio David crea il primo grande pericolo della gara. L’attaccante si libera bene e calcia verso la porta, ma trova la risposta decisiva di Yassine Bounou, attento anche sul successivo tentativo di Tani Oluwaseyi. Il Canada spinge, alza il ritmo e sembra più dentro la partita rispetto a un Marocco inizialmente prudente.

La nazionale africana fatica a costruire con continuità e deve fare i conti anche con un problema fisico importante: Saibari è costretto a lasciare il campo prima del cooling break, sostituito da Rahimi. Un cambio forzato che, paradossalmente, finirà per cambiare il volto della partita.

Rahimi entra con grande energia e dà subito profondità all’attacco marocchino. Il primo tempo resta comunque equilibrato, con il Canada più aggressivo e il Marocco costretto a difendere con ordine, senza però perdere lucidità nei momenti più delicati.

Cronaca 2° Tempo:

La svolta arriva a inizio secondo tempo. Il Marocco rientra in campo con un atteggiamento completamente diverso, più deciso, più verticale e più pronto ad attaccare gli spazi. Al 50’ arriva il gol che cambia la partita: Ounahi riceve al limite dell’area e trova una conclusione precisa che batte il portiere canadese per l’1-0.

Il vantaggio dà fiducia ai Leoni dell’Atlante e toglie certezze al Canada. La squadra nordamericana prova comunque a reagire, affidandosi ancora a Jonathan David e alle accelerazioni di Tajon Buchanan, ma manca precisione negli ultimi metri. Le occasioni arrivano, ma non vengono trasformate.

Il Marocco, invece, dimostra una qualità decisiva nelle partite a eliminazione diretta: sa soffrire, sa abbassarsi quando serve e soprattutto sa colpire quando trova campo. La squadra africana lascia il possesso al Canada in alcune fasi, ma resta pericolosissima ogni volta che può ripartire.

All’82’ arriva il gol che chiude virtualmente la sfida. Brahim Diaz trova il varco giusto e serve ancora Ounahi, che non sbaglia e firma la doppietta personale. È il 2-0 del Marocco, un colpo durissimo per un Canada già in difficoltà sul piano fisico e mentale.

Nel finale i padroni di casa provano un ultimo assalto, spinti dal pubblico e dalla voglia di riaprire almeno la partita. Il Marocco resiste, compatto e ordinato, poi sfiora il terzo gol con Rahimi, che colpisce anche una traversa prima di trovare finalmente la rete nel recupero.

Al 97’ è proprio Rahimi a firmare il definitivo 3-0, coronando una prestazione molto positiva dopo l’ingresso forzato nel primo tempo. Il suo gol mette il sigillo sulla qualificazione marocchina e rende ancora più pesante il passivo per il Canada.

Marocco ai quarti, Canada eliminato con rimpianti

Il risultato finale premia un Marocco cinico, maturo e capace di cambiare ritmo nel momento decisivo della partita. I Leoni dell’Atlante non hanno dominato per tutti i novanta minuti, ma hanno saputo gestire le difficoltà iniziali e trasformare la ripresa in una prova di forza.

Il Canada esce invece con diversi rimpianti. La squadra di casa aveva iniziato meglio, aveva creato occasioni importanti nel primo tempo e aveva messo in difficoltà la difesa marocchina, ma non è riuscita a concretizzare. Contro una nazionale esperta come il Marocco, l’errore è stato pagato caro.

La differenza l’ha fatta la qualità negli episodi. Bounou ha tenuto in piedi il Marocco nei momenti complicati, Ounahi ha deciso la partita con due gol pesantissimi e Rahimi ha chiuso i conti nel recupero.

Tabellino di Canada-Marocco 0-3:

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, Bombito, De Fougerolles, Laryea (78′ Shaffelburg); Buchanan (88′ Nelson), Sigur (88′ Osorio), Eustaquio, Ahmed (78′ Promise); David, Oluwaseyi (63′ Larin). All.: Marsch

Marocco (4-2-3-1): Bono; Hakimi, Diop (87′ Saadane), Halhal, Mazraoui; Bouaddi (63′ Amrabat), El Aynaoui; Brahim Diaz, Ounahi (87′ El Mourabet), El Khannouss (63′ Talbi); Saibari (22′ Rahimi). All.: Ouahbi

Arbitro: Oliver (Inghilterra)

Marcatori: 50′, 82′ Ounahi, 98′ Rahimi (M)

Ammoniti: Halhal, Hakimi, Ounahi, El Khannouss (M), Laryea, David, De Fougerolles, Larin (C)

Il Marocco prosegue così la sua avventura nei Mondiali 2026 e conferma di essere una delle squadre più solide e pericolose della fase a eliminazione diretta. Per il Canada, invece, termina un percorso comunque significativo, ma chiuso con una sconfitta pesante davanti al proprio pubblico.