Mondiali 2026, Pronostico Paraguay – Francia: Analisi, formazioni e quote top

Mondiali 2026 - Stadiosport.it

La suggestiva cornice del Philadelphia Stadium si prepara a ospitare una delle sfide più calde degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Sabato 4 luglio 2026, alle ore 23:00 (orario italiano), andrà in scena l’attesissimo scontro diretto tra Paraguay e Francia. I transalpini di Didier Deschamps partono fortemente favoriti per la vittoria della coppa del mondo, mentre la nazionale sudamericana guidata da Gustavo Alfaro rappresenta una vera e propria mina vagante, fresca del successo sulla Germania. La posta in palio è altissima: un pass diretto per i quarti di finale della competizione.

Come arrivano Paraguay e Francia alla fase a eliminazione diretta

La Francia si presenta a questo appuntamento con le sembianze di una macchina da gol praticamente perfetta. I “Bleus” sono rimasti finora imbattuti nel torneo, mettendo a referto uno straordinario parziale di 13 gol segnati nelle prime quattro partite. Nei sedicesimi di finale, la selezione transalpina ha letteralmente liquidato la Svezia con un netto 3-0, generando un volume impressionante di occasioni da rete pari a 3.17 gol attesi (xG). Il trascinatore assoluto è Kylian Mbappé, già autore di ben sei reti nel torneo condite da tre doppiette consecutive. Accanto a lui brilla la stella di Michael Olise, che con cinque assist vincenti si trova a un solo passaggio chiave dal leggendario record storico stabilito da Pelé nel Mondiale del 1970.

Dall’altra parte del tabellone, il Paraguay arriva a questa storica sfida dopo aver compiuto un autentico miracolo sportivo nel turno precedente. L’Albirroja ha infatti eliminato la Germania ai calci di rigore, dopo un match estenuante durato ben 120 minuti e terminato sul punteggio di 1-1 nei tempi regolamentari. I sudamericani non hanno certamente brillato per la qualità del gioco espresso o per la prolificità offensiva nel corso della competizione, preferendo affidarsi a un’organizzazione difensiva granitica e molto fisica. Basti pensare che la selezione paraguaiana ha centrato lo specchio della porta appena otto volte in quattro incontri, il dato statistico più basso tra tutte le squadre che sono riuscite ad accedere alla fase degli ottavi di finale.

Le probabili formazioni di Paraguay-Francia: le scelte dei CT

Per quanto riguarda le scelte tattiche, il commissario tecnico del Paraguay si trova a fare i conti con alcune pesanti incognite legate alle condizioni fisiche dei suoi uomini migliori. Resta infatti in forte dubbio la presenza dal primo minuto di Julio Enciso, la risorsa offensiva più lucida ed efficace della squadra, autore di un gol di testa proprio contro la Germania e di due assist complessivi nel torneo. Anche l’attaccante Gabriel Ávalos è sotto stretta osservazione medica dallo staff per via di condizioni fisiche tutte da valutare. Alfaro potrebbe decidere di coprirsi ulteriormente portando la linea difensiva a cinque elementi, imperniata sull’esperienza del capitano Gustavo Gómez e sulla fisicità di Júnior Alonso a protezione della porta difesa da Orlando Gill. A centrocampo la diga centrale sarà formata da Andrés Cubas e Matías Galarza, con Miguel Almirón pronto ad agire sulla trequarti.

Nelle file dei francesi, l’unico vero grattacapo per Deschamps riguarda le condizioni di Marcus Thuram, alle prese con un problema fisico che dovrebbe tenerlo lontano dalla maglia da titolare all’inizio della gara. Poco male per la panchina profonda dei transalpini, che si affideranno nuovamente alla fantasia di Olise e alla vena realizzativa di Mbappé per scardinare il fortino eretto dai sudamericani.

Precedenti storici e statistiche chiave del match

Andando ad analizzare lo storico delle sfide dirette tra queste due nazionali, emerge un dato statistico schiacciante a favore dei francesi. Nella loro storia, le due squadre si sono affrontate complessivamente cinque volte, sempre sul suolo transalpino o in territorio neutro, e la Francia non ha mai perso contro il Paraguay, collezionando tre victories e due pareggi. L’ultimo scontro diretto in ordine cronologico risale a un’amichevole del giugno 2017, terminata con una roboante vittoria dei Bleus per 5-0. Un altro record incredibile da tenere in considerazione è che la Francia ha segnato tre o più gol in cinque partite consecutive di Coppa del Mondo, un primato assoluto nella storia della competizione.

Analisi delle quote 1X2 e comparazione dei bookmaker

I principali analisti delle scommesse sportive delineano un quadro sbilanciato a favore dei francesi. La vittoria nei tempi regolamentari della Francia (segno 1) è proposta a quote basse che oscillano tra 1.18 e 1.20. Al contrario, l’ipotesi del pareggio (segno X) si attesta attorno a 6.70 – 6.76, mentre il successo del Paraguay (segno 2) assume i contorni dell’impresa, quotato tra 14.25 e 16.50.

Anche il mercato del passaggio del turno non lascia spazio a grandi interpretazioni: la qualificazione della Francia è bancata a 1.07, contro la quota del Paraguay offerta a 8.25. L’Over 2.5 è favorito a 1.63 – 1.68, mentre l’opzione Under 2.5 si trova a 2.05. Sul mercato Goal/No Goal c’è fiducia sul fatto che entrambe le squadre non segneranno: l’esito “No Goal” è a 1.41 rispetto al “Goal” offerto a 2.38 – 2.65.

Consigli scommesse per Paraguay-Francia: le quote top da giocare

Ecco una selezione accurata delle migliori opzioni di giocata per questo ottavo di finale della Coppa del Mondo 2026, studiate sulla base delle statistiche recenti e dello stato di forma delle due formazioni:

Scommessa consigliata (Francia handicap -1.5 gol) : La straordinaria media realizzativa dei francesi unita alla stanchezza accumulata dai paraguaiani dopo i 120 minuti contro la Germania rende molto probabile una vittoria larga dei Bleus. Quota 1.59 su Betflag .

: La straordinaria media realizzativa dei francesi unita alla stanchezza accumulata dai paraguaiani dopo i 120 minuti contro la Germania rende molto probabile una vittoria larga dei Bleus. . Scommessa di valore (Over 2.5 gol complessivi) : Il 100% delle partite giocate dalla Francia in questa edizione del Mondiale ha superato la soglia dei due gol totali, con una media eccezionale di 3.25 gol segnati a partita. Quota 1.63 .

: Il 100% delle partite giocate dalla Francia in questa edizione del Mondiale ha superato la soglia dei due gol totali, con una media eccezionale di 3.25 gol segnati a partita. . Quota alta (Kylian Mbappé segna 2 o più gol) : La stella francese ha già firmato tre doppiette in quattro partite in questo torneo (contro Senegal, Iraq e Svezia). La quota per una nuova prestazione da urlo si aggira attorno a un eccellente 3.50 .

: La stella francese ha già firmato tre doppiette in quattro partite in questo torneo (contro Senegal, Iraq e Svezia). La quota per una nuova prestazione da urlo si aggira attorno a un eccellente . Scelta libera (Esito Goal – Entrambe le squadre segnano): Nonostante il divario qualitativo, il Paraguay ha trovato la via della rete in sei delle ultime sette partite disputate. Un contropiede o un calcio piazzato potrebbe far saltare la difesa transalpina. Quota 2.38.

Nota: le quote sono indicative e soggette a variazioni. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza patologica. Gioca responsabilmente.