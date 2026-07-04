Mondiali 2026 Programma Ottavi di Finale: orari, dirette TV e favorite per i Quarti

I Mondiali 2026 entrano nella fase più calda con gli ottavi di finale, il turno che inizierà a definire davvero il volto del torneo. Dopo una fase a eliminazione diretta già ricca di sorprese, il tabellone propone sfide di grande fascino, incroci complicati per diverse big e alcune nazionali outsider pronte a trasformare il sogno quarti in realtà.

Il programma si apre sabato 4 luglio con Canada-Marocco e Paraguay-Francia, per poi proseguire con Brasile-Norvegia, Messico-Inghilterra, il big match Portogallo-Spagna, Usa-Belgio, Argentina-Egitto e Svizzera-Colombia. In palio c’è un posto tra le migliori otto del mondo, ma soprattutto la possibilità di restare dentro un Mondiale sempre più imprevedibile.

Ottavi Mondiali 2026: il calendario completo con orari e dirette

Il primo ottavo in programma è Canada-Marocco, sabato 4 luglio alle ore 19:00, con diretta su Dazn e Prime Video. Una partita che mette di fronte una delle nazionali di casa e un Marocco ormai abituato a competere ad alto livello anche nelle sfide a eliminazione diretta.

Sempre sabato 4 luglio, alle ore 23:00, spazio a Paraguay-Francia, visibile su Rai 1, Dazn e Prime Video. Sulla carta è una delle partite con una favorita più chiara, ma il Paraguay arriva a questo appuntamento con entusiasmo, organizzazione e la possibilità di giocare senza pressione.

Domenica 5 luglio alle ore 22:00 toccherà a Brasile-Norvegia, in diretta su Rai 1, Dazn e Prime Video. È uno degli ottavi più interessanti per qualità offensiva: da una parte il talento tecnico del Brasile, dall’altra una Norvegia fisica, verticale e pericolosa negli ultimi metri.

La notte tra domenica e lunedì porterà invece Messico-Inghilterra, in programma lunedì 6 luglio alle ore 02:00, con diretta su Dazn e Prime Video. Per il Messico sarà una partita dal peso emotivo enorme, mentre l’Inghilterra si presenta con una rosa superiore per profondità e alternative.

Lunedì 6 luglio alle ore 21:00 andrà in scena il big match più atteso degli ottavi: Portogallo-Spagna, trasmesso su Rai 1, Dazn e Prime Video. Un derby iberico dal sapore di finale anticipata, con due squadre tecniche, ricche di talento e obbligate a giocare una partita quasi perfetta.

Martedì 7 luglio alle ore 02:00 sarà il momento di Usa-Belgio, in diretta su Dazn e Prime Video. Gli Stati Uniti avranno dalla loro entusiasmo e ambiente, ma il Belgio resta una nazionale esperta, abituata a partite di questo livello e con giocatori capaci di decidere l’episodio.

Sempre martedì 7 luglio, alle ore 18:00, occhi puntati su Argentina-Egitto, visibile su Dazn e Prime Video. I campioni in carica partono favoriti, ma l’Egitto può trasformare la partita in una gara scomoda se riuscirà ad abbassare il ritmo e a ripartire con qualità.

Chiude il programma Svizzera-Colombia, martedì 7 luglio alle ore 22:00, in diretta su Rai 1, Dazn e Prime Video. È forse l’ottavo più equilibrato del lotto: la Svizzera è solida, ordinata e difficile da battere, mentre la Colombia ha qualità, intensità e giocatori capaci di accendersi negli ultimi trenta metri.

Canada-Marocco: equilibrio e occasione storica

Canada-Marocco è una partita aperta. Il Canada avrà motivazioni fortissime, anche per il contesto del Mondiale giocato in Nord America, ma il Marocco sembra avere qualcosa in più sul piano dell’esperienza nelle partite secche.

La favorita leggera è il Marocco, soprattutto per organizzazione, compattezza difensiva e capacità di reggere la pressione. Il Canada, però, può far male se riesce a tenere alta l’intensità e a sfruttare la spinta del pubblico.

Paraguay-Francia: Mbappé e compagni davanti all’esame trappola

La Francia parte nettamente favorita contro il Paraguay. La differenza di qualità individuale è evidente, soprattutto in attacco, dove i francesi hanno soluzioni in grado di cambiare ritmo alla partita in qualsiasi momento.

Il Paraguay dovrà provare a sporcare il gioco, chiudere gli spazi centrali e portare la sfida su un terreno fisico. Se la Francia segna presto, può indirizzare l’ottavo. Se invece il risultato resta bloccato, la pressione può diventare una variabile interessante.

Favorita per i quarti: Francia.

Brasile-Norvegia: talento verdeoro contro la minaccia Haaland

Brasile-Norvegia è molto più insidiosa di quanto dica il nome delle due nazionali. Il Brasile ha una rosa più completa, più talento offensivo e maggiore abitudine ai grandi appuntamenti, ma la Norvegia può creare problemi enormi con fisicità, profondità e presenza in area.

Il duello chiave sarà tra la difesa brasiliana e gli attaccanti norvegesi. Se il Brasile riuscirà a controllare le seconde palle e a non concedere campo, avrà buone possibilità di far valere la propria superiorità tecnica.

Favorita per i quarti: Brasile, ma con margine meno netto del previsto.

Messico-Inghilterra: atmosfera rovente e pressione sulle spalle inglesi

Il Messico proverà a trasformare la partita contro l’Inghilterra in una battaglia emotiva. Ritmo, aggressività e pubblico possono diventare fattori importanti, soprattutto nei primi minuti.

L’Inghilterra, però, resta favorita per qualità generale, alternative dalla panchina e potenziale offensivo. La squadra inglese dovrà evitare di farsi trascinare in una partita nervosa, perché il Messico può crescere molto se resta attaccato al risultato.

Favorita per i quarti: Inghilterra.

Portogallo-Spagna: il big match degli ottavi

Portogallo-Spagna è la sfida più affascinante del turno. La Spagna ha identità, palleggio, giovani talenti e una struttura tattica molto chiara. Il Portogallo ha esperienza, qualità tecnica e individualità in grado di colpire anche in una partita complicata.

La Spagna sembra leggermente avanti per continuità e organizzazione, ma il Portogallo ha abbastanza talento per ribaltare ogni previsione. Sarà una partita decisa dai dettagli: gestione del possesso, transizioni e freddezza negli ultimi metri.

Favorita per i quarti: Spagna, ma è l’ottavo più vicino al 50 e 50.

Usa-Belgio: entusiasmo americano contro esperienza belga

Gli Usa arrivano a questo ottavo con grande carica e con il vantaggio di giocare in un contesto favorevole. La squadra americana può mettere intensità, corsa e aggressività, elementi che in una partita secca possono fare la differenza.

Il Belgio, però, ha più esperienza internazionale e giocatori abituati a gestire gare di alta pressione. Se riuscirà a controllare il ritmo e a limitare le fiammate statunitensi, può far pesare la maggiore qualità tecnica.

Favorita per i quarti: Belgio, ma gli Usa hanno chance concrete.

Argentina-Egitto: campioni favoriti, ma serve attenzione

L’Argentina parte favorita contro l’Egitto, soprattutto per personalità, qualità e abitudine a giocare partite da dentro o fuori. I campioni in carica sanno soffrire, sanno abbassare il ritmo quando serve e hanno uomini capaci di decidere con una giocata.

L’Egitto dovrà cercare una partita ordinata, con pochi spazi e ripartenze mirate. La chiave sarà resistere nella prima mezz’ora e provare a portare l’Argentina dentro una gara più lenta e nervosa.

Favorita per i quarti: Argentina.

Svizzera-Colombia: l’ottavo più equilibrato

Svizzera-Colombia è una sfida difficilissima da leggere. La Svizzera è una nazionale pragmatica, compatta e abituata a restare dentro la partita anche nei momenti più complicati. La Colombia, invece, ha più fantasia e maggiore capacità di accendersi improvvisamente.

L’equilibrio potrebbe essere spezzato da un calcio piazzato, da una giocata individuale o dalla gestione dei cambi nella ripresa. La Colombia sembra avere qualcosa in più a livello offensivo, ma la Svizzera è una squadra che concede poco.

Favorita per i quarti: Colombia, con pronostico molto aperto.

Le favorite per il passaggio ai quarti

Guardando il quadro complessivo, le otto favorite per raggiungere i quarti di finale sono Marocco, Francia, Brasile, Inghilterra, Spagna, Belgio, Argentina e Colombia.

La nazionale con il compito apparentemente più alla portata è la Francia, mentre la sfida più incerta resta Portogallo-Spagna, seguita da Svizzera-Colombia e Usa-Belgio. Anche Brasile-Norvegia può nascondere più rischi del previsto, perché la Norvegia ha caratteristiche perfette per mettere in difficoltà una big se la partita dovesse restare aperta fino alla ripresa.

Il programma degli ottavi promette quindi quattro giorni ad altissima tensione, con il tabellone dei quarti pronto a cambiare volto partita dopo partita.