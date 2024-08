Video Gol e Highlights Brescia-Palermo 1-0: sintesi 16-08-2024

Il Risultato di Brescia-Palermo 1-0, 1° giornata Serie B: la partita inizia in leggero ritardo per via della piccola festa per i tre atleti olimpionici della provincia ed è estremamente noiosa per tutto il primo tempo, mentre nella ripresa diviene a senso unico. I siciliani, costretti massicciamente alla difensiva, reggono le sfuriate lombarde fino al gol giunto al 90°.

Adorni firma il primo gol del nuovo campionato cadetto e regala alle Rondinelle i primi tre punti.

La Sintesi di Brescia-Palermo 1-0

Completamente privo di emozioni, il primo tempo trascorre con le squadre più impegnate a studiarsi che a cercare la via della rete.

E’ dunque una frazione improntata al tatticismo puro e quasi senza tiri, anzi senza quasi, e se i minuti di recupero sono cinque è a causa dell’infortunio occorso dal portiere palermitano Gomis, rimpiazzato da Desplanches.

Niente, dunque, da segnalare nel primo tempo del match inaugurale della nuova edizione del campionato cadetto, che termina a reti bianche.

Molte, invece, le emozioni offerte dalla ripresa, soprattutto per merito di un Brescia che, dopo aver rischiato su un bel tiro di Ranocchia ottimamente respinto da Lezzerini al 48°, si accampa nella metà campo rosanero e inizia a collezionare occasioni.

Al 52° Bertagnoli grazia Desplanches mancando il bersaglio da posizione vantaggiosa e al 56° Borrelli, entrato in area, calcia trovando l’uscita bassa decisiva del portiere subentrato a Gomis.

Il Palermo è interamente nella propria metà campo e non riesce più a uscirne e al 90°, dopo altri tentativi, i lombardi trovano il meritatissimo e definitivo vantaggio: in proiezione offensiva per aumentare i centimetri in avanti, Adorni diviene il man of the match con un bel colpo di testa angolato su cross di Dickmann. Il sipario cala dopo tre minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Brescia-Palermo 1-0

Il Tabellino di Brescia-Palermo 1-0

Brescia (4-3-2-1): Lezzerini; Dickmann, Cistana, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Bertagnoli (78′ Besaggio); Olzer (77′ Juric), Galazzi (83′ Corrado); Borrelli. Allenatore: Maran

Palermo (4-3-3): Gomis (37′ Desplanches); Diakité, Nedelcearu, Nikolaou, Lund (82′ Buttaro); Blin, Gomes, Ranocchia (67′ Saric); Insigne, Brunori (81′ Henry), Di Francesco (67′ Di Mariano). Allenatore: Dionisi

Marcatori: 90′ Adorni

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Dickmann e Di Francesco

