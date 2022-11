Video Gol Highlights Arabia Saudita-Messico 1-2 , 3° Giornata Gruppo C Mondiali Qatar 2022:

Una partita che vede la nazionale saudita ancora in corsa per ottenere la qualificazione. Il Messico non è del tutto fuori, ha ancora delle possibilità da giocarsi.

Finisce 1-2 per il Messico. Una partita ben giocata dalla nazionale di Martino che va in vantaggio per due volte, con Martin e Chavez, ma non basta. La rete finale dei sauditi, con Al Dawsari, in pieno recupero mette fine alle speranze di qualificazione della nazionale centroamericana. Lo 0-2 subito dai polacchi permette comunque alla formazione di Lewandovski di qualificarsi agli ottavi di finale dove incontreranno la Francia!

Video Gol Highlights Arabia Saudita-Messico

Sintesi di Arabia Saudita-Messico 1-2

L’inizio è tutto di marca americana, con la nazionale del Centro America che si fa viva dalle parti della difesa avversaria già al terzo minuto. Un pallone in profondità a cercare Vega, il quale però viene anticipato dall’uscita provvidenziale di Al-Owais.

Poi doppia occasione per la nazionale saudita, con Kanno che prima effettua un tiro che termina alto sopra la traversa, poi su calcio di punizione va vicinissimo alla realizzazione con il pallone che finisce di poco sopra l’incrocio dei pali!

Video Gol Highlights Arabia Saudita-Messico. A metà del primo tempo si fa rivedere il Messico in area di rigore saudita. Una conclusione di Chavez al volo dal limite dell’area e pallone che viene bloccato piuttosto facilmente dal portiere saudita. Tre minuti più tardi Lozano confeziona un bel cross dalla destra, sul quale arriva Pineda che di testa colpisce, ma la difesa saudita blocca il suo tentativo.

Pallone che viene battuto dal calcio d’angolo, che arriva sui piedi di Gallardo il quale calcia al volo mandando il pallone alto sopra la traversa.

Video Gol Highlights Arabia Saudita-Messico. Primo tempo che si avvia alla conclusione con il Messico che ha mantenuto un possesso palla nettamente superiore, creando diverse occasioni per andare in vantaggio.

Ripresa che inizia dove era terminato il primo tempo. Nazionale messicana in avanti, al secondo minuto con Chavez il quale tira un bolide dalla distanza verso l’angolino basso di sinistra. Il portiere saudita si supera e para il tentativo.

Vantaggio del Messico! Due minuti più tardi arriva il vantaggio meritato della formazione di Martino. Cesar Montes sulla sinistra effettua un assist che permette a Martin di segnare solo davanti al portiere avversario!

Raddoppio del Messico! Cinque minuti più tardi arriva il raddoppio delle formazione di Martino. Chavez si mette in proprio e con una punizione calciata egregiamente dalla distanza manda il pallone dritto nel sette alla sinistra di Al Owais!

Tre minuti dopo c’è una reazione della formazione saudita. Un colpo di testa di Al Ghannam con il pallone che esce di poco sopra la traversa!

Dopo un periodo di sosta per verificare se ci fossero gli estremi per la concessione di un calcio di rigore al Messico, la formazione di Martino sfiora la terza marcatura con una conclusione di Lozano dal limite diretta all’angolino basso. Il portiere Al Owais evita la capitolazione con una grande risposta!

Video Gol Highlights Arabia Saudita-Messico. Si susseguono le azioni del Messico che si fermano solo grazie ad interventi strepitosi del portiere saudita. C’è in gioco la qualificazione, con differenza reti in perfetta parità con la Polonia. Quest’ultima sta perdendo con il medesimo punteggio contro l’Argentina.

Ci prova di nuovo con un calcio di punizione Chavez dalla stessa zona in cui ha calciato la rete del 2-0. Il pallone, però, è indirizzato nell’angolo opposto e il portiere interviene a smanacciare!

Poco dopo la mezz’ora inserite due punte per dare sostegno al reparto offensivo, con Jimenez e Rodriguez.

A due minuti dal termine rete annullata ad Antuna per fuorigioco! Ancora 2-0, tutto da rifare per il Messico!

Rete dell’Arabia Saudita! Al quinto minuto di recupero su sette arriva la doccia fredda per il Messico! Scambio in area veloce tra Bahebri e Al Dawsari, con quest’ultimo che davanti al portiere sigla la rete che accorcia le distanze!

Così finisco le speranze dei messicani di qualificarsi agli ottavi di finale!

Highlights e Video Gol di Arabia Saudita-Messico 1-2 :

Tabellino di Arabia Saudita-Messico 1-2

Marcatori: 2′ st. Martin (M), 7′ st Chavez (M), 45′ st Al-Dawsari (AS)

Assist: 2′ st Montes, 45′ st Bahebri (AS)

ARABIA SAUDITA (4-1-4-1): Al Owais; Al-Ganham (43′ st Hattan Bahebri), Al-Amri, Al-Tambakti, Al-Bulahy (37′ pt Riad Sharahili); Abdulhamid; Al-Buraikan, Al Hassan (1′ st Madu), Kanno, S. Al-Dawsari; Al-Shehri ( 17′ st Al Aboud). All. Renard

MESSICO (4-3-3): Ochoa; J. Sanchez (41′ st Alvarez K.), Montes, Moreno, Gallardo; Pineda (32′ st Carlos Rodriguez), E. Alvarez (41′ st Fune Mori), Chavez; Lozano, Martin (32′ st Raul Jimenez), Vega (1′ st Antuna). All. Martino

Ammoniti: Alvarez (M), Al-Shehri (AS), Ali Alhassan (AS), Tambakti (AS), Madu (AS), Al Amri (AS), Bahenri (AS)

Arbitro: Oliver M. (Inghilterra)