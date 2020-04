Verso Euro2020 nel 2021: dubbi, ma UEFA conferma format 12 città ospitanti

Con ogni probabilità Euro2020 si giocherà nelle stesse 12 città ospitanti, come era stato deciso inizialmente. A comunicarlo è stata direttamente la UEFA. Sarà un 2021 ricco di impegni, compresi eventi extracalcistici che coinvolgeranno molte città impegnate nell’Europeo

Secondo indiscrezioni dei giorni scorsi, Euro2020, slittato nel 2021 per via dell’emergenza legata al Coronavirus, poteva subire un cambio di format . Si vociferava che alcune città non avessero confermato la propria disponibilità per ospitare il torneo. Ora è arrivata la smentita da parte della UEFA, che ha confermato le stesse 12 città ospitanti, mantenendo quindi le modalità iniziali.

In questi giorni, ci sarebbero dei colloqui con i rappresentanti delle varie città, guidati dal CEO di Uefa Events Martin Kallen, che come dichiarato da un portavoce della UEFA ospiteranno il torneo. L’obiettivo, seppur non ancora ufficializzato, è quello di mantenere il calendario che era previsto per il 2020.

Le 12 città che ospiteranno Euro2020, saranno:

Amsterdam

Baku

Bilbao

Bucarest

Budapest

Copenaghen

Dublino

Glasgow

Londra

Monaco

Roma

San Pietroburgo

Le paure dimostrate in un primo momento da alcuni Paesi ospitanti, erano quelle di possibili nuovi focolai di contagio del virus. Oltretutto, nel 2021 varie città coinvolte dovranno già fare i conti con impegni extracalcistici, che coinvolgeranno molti palcoscenici, come Wembley Stadium di Londra, Hampden Park di Glasgow, Aviva Stadium di Dublino e Cruijff Arena di Amsterdam.

Se venisse confermato anche il calendario, quindi, il debutto dovrebbe essere proprio a Roma, allo Stadio Olimpico. Secondo il vecchio tabellone, infatti, a giocare la prima partita di Euro2020 sarebbe stata l’Italia, nello stadio della capitale contro la Turchia.

