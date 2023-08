Verona-Roma, le dichiarazioni pre-partita di Mourinho: “Pinto mi ha detto che arriverà un attaccante”

Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa in vista del match della seconda giornata di Serie A.

Prima trasferta dell’anno per la Roma che dopo il pareggio interno contro la Salernitana, è chiamata al riscatto.

L’ambiente giallorosso è carico per il match di Serie A ma è, soprattutto, in fermento per le possibili novità che il mercato può portare.

Josè Mourinho, in conferenza stampa, ha introdotto il match esterno contro il Verona aprendo la discussione proprio con il calciomercato e con l’arrivo di Azmoun dal Bayer Leverkusen: “Non so in questo momento a che punto è con le visite mediche e la firma, ma avremo tempo per parlarne quando sarà all’interno della rosa”.

Inevitabili le domande sull’interessamento della Roma nei confronti di Romelu Lukaku: “E’ un giocatore del Chelsea, faccio fatica a parlarne. Quando Pinto mi ha proposto Azmoun non ha detto che sarebbe stato l’unico attaccante, ma uno dei centravanti da avere in rosa. Se la sua condizione è buona, può essere molto utile e spero possa ripetere ciò che ha fatto con lo Zenit. Io aspetto, Pinto ha detto che arriverà anche un terzo attaccante”.

C’è spazio anche per le valutazioni dello Special One della partita contro il Verona: “È a domani che penso, è per domani che abbiamo lavorato in tutta questa settimana. Il tifo vero che avremo a Verona con tantissimi tifosi al seguito ci potrà aiutare tanto. Che partita mi aspetto? Molto difficile, Baroni è molto bravo ma noi siamo preparati a tutte le soluzioni possibili: abbiamo lavorato sotto il sole duramente. Abbiamo recuperato Pellegrini e Dyabla dopo l’assenza della prima partita, ma abbiamo perso Renato Sanches per un problemino muscolare, ma non è una sorpresa, se fosse stato completamente sano il PSG lo avrebbe tenuto e non ce lo avrebbe dato”.