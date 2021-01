Verona-Napoli 3-1, dichiarazioni post partita Gattuso: “Il Verona fisicamente stava meglio. La classifica è corta, è tutto ancora aperto”

Arriva un altro KO pesantissimo per il Napoli che questa volta perde 3-1 contro un super Verona che nei minuti iniziali appariva spaesato. Ancora una volta il Napoli ha subito gol. Il gol lampo di Lozano dopo dieci secondi dal fischio d’inizio aveva fatto illudere tutti su una partita che sembrava in discesa. Così non è stato visto che sono ritornati gli errori visti anche a Reggio Emilia. Per Gattuso non ci sono scusanti, la squadra non c’è stata in campo.

Nel primo tempo il Napoli aveva iniziato bene. Lozano decide di sedersi affianco a Leao per il secondo gol più veloce della storia del campionato. Il portoghese dopo 8 secondi aveva segnato contro il Sassuolo, Lozano ci mette due secondi in più per sbloccare la partita col Verona. Sembrava tutto fatto per il Napoli ma poi è arrivato il pareggio del Verona che ha infranto ogni speranza.

Nel secondo tempo Gattuso ha ammesso che la squadra era in campo solo fisicamente ma non con la testa. Troppo distratti e anche il Verona era decisamente al top della condizione. Ci hanno surclassati, ha ammesso l’allenatore partenopeo. Dare la colpa al fatto di aver giocato la Supercoppa sarebbe una scusa banale. La squadra era in netta difficoltà e la responsabilità se la prende proprio il tecnico.

Si parla tanto di moduli ma l’importanza per il tecnico è la qualità e l’interpretazione della partita. La partita è sempre singhiozzata: a tratti buona , a tratti no e così non va bene perché non la si porta mai a casa. L’unica nota positiva è sempre il solito Lozano che riesce a spaccare in due le difese avversarie anche oggi ci ha messo lo zampino.

Insigne è ancora preso da quanto successo mercoledì. I compagni gli sono vicini così come anche i tifosi. Ha dato una grande mano ma oggi non è stato brillantissimo. Il Napoli cerca sempre l’Insigne migliore di sempre. Nulla di preoccupante per Rino che vede che la classifica è sempre corta: è tutto ancora aperto. Tra gli obbiettivi c’è la Coppa Italia ed il Napoli giovedì ospiterà lo Spezia.

