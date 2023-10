Verona-Napoli 1-3, Rudi Garcia: “Prestazione ottima, contento per Cajuste e Kvara. Gol preso per problemi di comunicazione”

Al termine della partita tra Verona e Napoli, Rudi Garcia ha parlato nella consueta conferenza post partita. Le parole del tecnico.

Finalmente il Napoli ritorna alla vittoria. Dopo la brutta prestazione contro la Fiorentina, gli azzurri ritornano col sorriso sulle labbra e soprattutto con i tre punti. Ed era difficile da immaginare, specie se a essere in bilico era proprio il tecnico Rudi Garcia. De Laurentiis ha smentito ogni malumore con l’allenatore e questo si è visto in campo.

Rudi Garcia è davvero soddisfatto dell’ottima prestazione. Non esiste sicuramente la partita perfetta ma il Napoli c’è andato davvero molto vicino. Nel primo tempo, il Napoli ha sicuramente dominato tant’è che sono arrivato subito le due reti. Nella ripresa il gioco si è abbassato e il Verona ha preso coraggio dimezzando lo svantaggio iniziale.

Tanti gol evitati grazie ad un super Meret che è stato provvidenziale due volte su Bonazzoli. Ma a sorprendere è sicuramente Cajuste. Dopo l’esordio shock a Frosinone, lo svedese si è ripreso e ha ripagato con una grande prestazione. Nulla da dire su Kvara che si è preso il pallone della giornata con una super doppietta.

L’attacco simboleggia come il Napoli abbia tante opzioni. Oggi Raspadori sostituiva Osimhen ma lui poteva benissimo giocare anche con Simeone dal primo minuto. L’unico difetto è il gol subito per via di problemi di comunicazione tra difensori ma non riesce a rovinare la giornata davvero perfetta per il Napoli.

Adesso c’è la Champions League contro un Union Berlino che non va assolutamente sottovalutato, nonostante la crisi che sta affrontando in campionato. Si potrebbe puntare su Raspadori e Simeone già martedì prossimo.