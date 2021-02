Verona-Juventus Diretta TV-Streaming e probabili formazioni 27-02-2021

Verona-Juventus, partita valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Ballottaggio Lovato-Cetin per Juric, emergenza in difesa per Pirlo

Domani alle ore 20:45 il Verona ospiterà la Juventus allo stadio Bentegodi nella partita che vale la ventiquattresima giornata di Serie A.

Nell’ultimo turno, la formazione scaligera ha pareggiato 2-2 in casa del Genoa, subendo il gol del pareggio di Badelj all’ultimo respiro. Il Verona ha vinto solo 2 delle ultime 5 partite, ma ha ottenuto 4 punti nelle ultime due gare e vuole mantenere il trend positivo.

La Juventus, invece, dopo la doppia sconfitta Napoli-Porto ha rialzato la testa battendo 3-0 il Crotone. I bianconeri stanno continuando ad inseguire Inter e Milan e sanno di non poter sbagliare. Vincere a Verona, però, non sarà affatto semplice.

Le ultime sulle formazioni di Verona e Juventus

L’unico dubbio per Juric riguarda la difesa dove Lovato e Cetin sono in ballottaggio con il primo favorito. Sarà 3-4-2-1 per il Verona con Silvestri in porta, Magnani, Gunter e Lovato a comporre la difesa, Tameze e Veloso agiranno a centrocampo con Faraoni e Dimarco sugli esterni. In avanti l’unica punta sarà Lasagna che sarà supportato alle spalle da Barak e Lasagna.

Vera emergenza per Pirlo in difesa che oltre a Cuadrado, Chiellini e Bonucci dovrà rinunciare anche allo squalificato Danilo, mentre in attacco mancherà Morata. La Juventus scenderà in campo con il suo 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Demiral e De Ligt al centro della difesa con Dragusin e Alex Sandro sulle corsie laterali. A centrocampo spazio al duo Bentancur-Rabiot nel mezzo, mentre Chiesa e McKennie saranno i due esterni. In avanti scelte obbligate con Kulusesvki a far coppia con Ronaldo

Probabili formazioni Verona-Juventus

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Magnani, Gunter, Lovato; Faraoni, Tameze, Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Lasagna. All. Ivan Juric

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Dragusin, Demiral, De Ligt, A. Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Kulusevski, C. Ronaldo. All. Andrea Pirlo

Dove vedere Verona-Juventus in Diretta tv e Streaming Live

Verona-Juventus, gara valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 20:45. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Verona-Juventus sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Verona-Juventus

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Verona-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Verona-Juventus

I precedenti al Bentegodi tra Verona e Juventus parlando leggermente a favore degli scaligeri. I gialloblu si sono infatti imposti in 13 dei 35 confronti disputati in casa, mentre 11 sono state le affermazioni bianconeri. Sono undici anche i pareggi che dicono come la sfida sia da sempre molto equilibrata.

Lo scorso anno la Juventus perse 2-1 in rimonta ed anche quest’anno il Verona vuole fare uno scherzo alla Vecchia Signora, anche per confermare il trend casalingo positivo in generale. La squadra di Juric, infatti, tra le mura amiche ha ottenuto 6 vittorie in 11 gare, perdendo solo in 3 occasioni e pareggiando due volte.

Lontano dallo Stadium, invece, la Juventus ha vinto solo 5 partite su 11, pareggiandone 4 e perdendone 2. La partita si preannuncia difficile anche perché la Juventus dovrà fare i conti con molte assenze ed il Verona sogna di battere per la seconda volta consecutiva in casa gli attuali campioni d’Italia.



©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS