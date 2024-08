Verona-Juventus, dove vedere il match valido per la 2ª giornata di Serie A. La partita si giocherà lunedì 26 agosto alle ore 20:45 presso lo stadio Bentegodi di Verona. Verona-Juventus sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Verona-Juventus, 2° giornata di Serie A

Verona-Juventus. Sfida tra le prime della classe. Infatti l’esito della prima giornata ha visto le due squadre appaiate in classifica. La formazione scaligera ha stupito di più, in quanto è stata capace di battere il Napoli con un netto 3-0, dimostrando di essersi lasciata alle spalle le ultime due stagioni. Nei due anni precedenti, infatti, ha fatto molta fatica per ottenere la salvezza. Nello scorso ha ottenuto la permanenza nella massima serie con tre punti di vantaggio sul Frosinone, la prima destinata alla serie cadetta. In quello precedente, ha dovuto vincere uno spareggio con lo Spezia in una gara unica.

Il Verona, quest’anno, ha in panchina Paolo Zanetti, autore di un buon campionato con l’Empoli il primo, un po’ meno bene il secondo, con l’esonero e la guida affidata a Davide Nicola. Un tecnico molto attento al giro palla, ma anche alle ripartenze e al contropiede.

Il Verona è alla sesta stagione consecutiva in Serie A, dal suo ritorno avvenuto nella stagione 2019/20. La formazione scaligera ha effettuato un mercato accorto, ma comunque di valore, acquistando calciatori giovani e di prospettiva. Questa sfida metterà alla prova le loro ambizioni.

Verona-Juventus. La formazione di Thiago Motta ha vinto e divertito. Sembrano lontani i tempi in cui la squadra, alla prima segnatura, non mostrava la giusta cattiveria per chiudere gli incontri, ma retrocedeva in difesa di un risultato striminzito.

Ora il tecnico brasiliano vuole una Juventus dominante, soprattutto in casa. Non vuole vedere la squadra ritrarsi, ma ha il desiderio di osservare una maggiore propensione offensiva. Il match contro il Como, il primo del campionato, è stato esemplare in tal senso.

Inoltre ha inserito dal primo minuto un giovane proveniente dalla primavera, Mbangula e lui ha fatto centro. Ha lasciato in panchina un più quotato Douglas Luiz, preferendogli Locatelli. La squadra è andata a ripetizione al tiro, concedendone uno soltanto agli ospiti. Un 3-0 finale che vuole gridare alla concorrenza il ritorno della Vecchia Signora tra le pretendenti per il titolo.

Ora c’è un banco di prova più importante, per tastare ancora di più le ambizioni dei bianconeri.

Dove vedere Verona-Juventus in diretta TV e streaming:

Data: 26 Agosto

26 Agosto Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Verona-Juventus, match della 2° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Verona-Juventus sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Verona-Juventus in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Verona-Juventus è a cura di Pierluigi Pardo affiancato da Andrea Stramaccioni al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Verona Juventus, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Verona-Juventus in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Verona-Juventus, le probabili formazioni

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Coppola, Frese; Duda, Silva; Suslov, Harroui, Lazovic; Mosquera. All: Zanetti

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Danilo, Bremer, Gatti, Cabal; Locatelli, Thuram; Cambiaso, Douglas Luiz, Yildiz; Vlahovic. All: Motta

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.