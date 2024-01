Video Gol Highlights Verona-Frosinone 1-1 e Sintesi 28-01-2024

Video Gol e Highlights di Verona-Frosinone 1-1, 22° giornata di Serie A: a Suslov su rigore risponde Kao Jorge per gli ospiti!

Un pareggio che fa più male ai padroni di casa rispetto agli ospiti. Quest’ultimi possono così tenere lontana una diretta concorrente per la salvezza.

Un match che ha visto il Verona costruire di più, con maggiore determinazione. Ma gli ospiti hanno saputo reagire e creare delle azioni insidiose dalle parti di Montipò.

Secondo risultato utile per gli ospiti, mentre i padroni di casa hanno ancora margini per potersi salvare.

Verona-Frosinone, 22° giornata di Serie A

Sintesi di Verona-Frosinone 1-1 :

Il ritmo di gara è sin dalle prime battute molto alto. Le due squadre si schierano compatte e molto corte in campo, favorendo un gioco molto spezzettato.

Noslin prova una conclusione da fuori area, in posizione defilata, per i padroni di casa senza impensierire Turati.

Due minuti più tardi Lazovic si accentra, prova una conclusione che viene deviata da Suslov e termina sul fondo.

Al terzo tentativo occasione importante per i gialloblu. Tchatchoua effettua un traversone, il colpo di testa di Folorunsho viene bloccato di Turati!

Verso il ventesimo minuto ancora veneti in avanti. Cabal fa sponda per Lazovic, il quale prova la conclusione per ben due volte. Il primo tentativo viene murato, il secondo va alto di poco sopra la traversa!

Un minuto più tardi uno dei rari tentativi della formazione ospite. Soulé appoggia per Seck, il cui sinistro potente viene deviato da Magnani in calcio d’angolo.

Verso la mezz’ora, sugli sviluppi di un corner, Harroui calcia al volo mandando la sfera alta sopra la traversa!

A dieci minuti dal termine della prima frazione viene assegnato un calcio di rigore ai gialloblu per fallo di Bourabia ai danni di Noslin. Dagli undici metri va Duda, ma la sua conclusione trova l’opposizione di Turati. Il punteggio rimane inchiodato sullo 0-0.

VANTAGGIO DEL VERONA! Nei minuti di recupero viene assegnato un secondo calcio di rigore per i padroni di casa. Questa volta c’è stato un intervento con la mano di Bourabia che ha bloccato un colpo di testa di Dawidowicz. Dal dischetto Suslov calcia perfettamente e porta in vantaggio i gialloblu!

Ripresa che inizia con ancora i padroni di casa in avanti. Al quarto minuto l’occasione è per Folorunsho, il quale dopo aver compiuto tre dribbling, scarica a Tchatchoua. Quest’ultimo mette al centro sulla testa di Noslin, il cui tentativo di girata termina sul fondo.

Un minuto più tardi si fa vedere Soulé che serve il nuovo entrato Ghedjemis. Il tiro di quest’ultimo, con il mancino, viene bloccato da Montipò.

Verso il quarto d’ora squillo importante degli ospiti con Kaio Jorge, il quale prova una conclusione a giro su cui interviene Montipò a deviare in corner.

PAREGGIO DEL FROSINONE! Sul calcio d’angolo seguente, battuto da Soulé, c’è una spizzata di Barrenechea per il colpo di testa vincente di Kaio Jorge!

Quando abbiamo superato da due minuti il quarto d’ora c’è un diagonale mancino di Suslov, con il pallone che termina largo sul fondo.

Al ventesimo minuto occasione sempre per i gialloblu! Noslin effettua uno spunto, serve Henry, la cui girata di prima intenzione viene bloccata da un ottimo intervento di Turati!

Tre minuti più tardi ospiti vicinissimi al vantaggio! Kaio Jorge effettua un colpo di testa, sul quale interviene Tchatchoua con un salvataggio sulla linea!

Al settantesimo c’è una conclusione di Harroui sulla quale si distende Montipò.

A tre minuti dal termine pallone crossato al centro da Mazzitelli, sul quale interviene Cheddira che non ha la giusta mira e manda la palla sul fondo!

Quando manca un minuto al termine, Vinagre lancia Henry solo davanti al portiere, ma la sua conclusione è fuori misura e termina sul fondo!

Termina sull’1-1 il match del Bentegodi!

Highlights e Video Gol di Verona-Frosinone 1-1 :

Tabellino di Verona-Frosinone 1-1 :

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Duda, Serdar (63′ st Tavsan); Folorunsho, Suslov, Lazovic (63′ st Henry); Noslin. Allenatore: Baroni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Gelli, Okoli, Romagnoli, Brescianini; Barrenechea, Bourabia (46′ st Ghedjemis), Harroui; Soulé, Kaio Jorge, Seck. Allenatore: Di Francesco

Arbitro: Federico La Penna (Roma)

Marcatori: 48′ pt Suslov su rig. (V), 58′ st Kaio Jorge (F)

Assist: 58′ st Enzo Barranechea (F)

Ammoniti: Harroui (F), Serdar (V), Cabal (V), Mazzitelli (F)

Espulsioni: –