Vernydub lascia lo Sheriff Tiraspol e si arruola nell’esercito dell’Ucraina contro la Russia

Yuriy Vernydub, tecnico dello Sheriff Tiraspol, ha deciso di unirsi nel conflitto contro la Russia per difendere la propria patria. Farà parte dell’esercito e lotterà contro gli attacchi messi in atto da Vladimir Putin.

Le discrepanze tra Russia ed Ucraina si fanno sempre più evidenti e la escalation continua a peggiorare. La vita degli ucraini è stata completamente stravolta da un conflitto che la diplomazia spera di poter risolvere arrivando ad una pace. Nel frattempo, sono iniziate le negoziazioni tra le due nazioni con Vladimir Putin che non intende mollare di un centimetro e che chiede la neutralità di Kiev.

Gli ucraini continuano a difendersi dalle incursioni nemiche e sono tantissimi i civili che hanno deciso di prendere parte all’armata nazionale, tra questi c’è anche Yuriy Vernydub. Un nome non sconosciuto per il calcio dato che allena lo Sheriff Tiraspol. Una vita che è cambiata in pochi giorni per l’allenatore nativo di Zytomyr, paese situato nella parte occidentale dell’Ucraina.

Vernydub, dalla vittoria col Real Madrid alla guerra

In Europa il nome di Vernydub è noto per aver realizzato una vera e propria impresa. Infatti, il suo Sheriff, oltre ad essere stata la prima squadra moldava a raggiungere la fase a gironi della Champions League, ha battuto anche il Real Madrid a settembre. La squadra si trovava in un girone assieme ai Blancos, Shakhtar Donetsk e all’Inter di Simone Inzaghi.

Lo scorso autunno lo Sheriff aveva trionfato al Bernabeu e vinto in casa contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi . La squadra, però poi, era scesa in Europa League dove giovedì scorso ha giocato i sedicesimi contro il Braga venendo eliminata solo ai calci di rigore. Adesso la vita del tecnico prenderà un’altra piega. Vernydub ha deciso di prendere parte del conflitto contro la Russia.

Un vero e proprio scherzo del destino, considerato che lui allenava lo Sheriff, squadra della capitale della Transnistria, uno stato indipendente de facto e non riconosciuto dall’ONU. La Repubblica, infatti, mantiene ancora alcune simpatie verso il sistema sovietico e grandi legami con la Russia tanto che all’interno vi ospita anche armamenti.

Sulla rete è stata diffuso la foto di Vernydub con la divisa militare, insieme ad altri compagni. Non ha voluto esimersi da fare una cosa del genere, ottenendo plauso da tutto il mondo dello sport e non solo. Gli ucraini, che sono molto patriotici, hanno deciso di combattere per difendere la propria nazione da una guerra che, si spera, possa finire quanto prima.

Migliori Bookmakers AAMS