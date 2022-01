Venezia-Milan 0-3, Dichiarazioni post partita Pioli: “Dobbiamo andare avanti così”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli, è intervenuto ai microfoni, dopo il successo per 0-3, in casa del Venezia, allenato da Paolo Zanetti.

Sulla vittoria dei suoi ragazzi, si è così espresso il tecnico rossonero: “È stata una vittoria che la squadra ha cercato con determinazione; ho visto attenzione e concentrazione”.

L’allenatore del Milan, si augura che i tamponi dei positivi si negativizzino, in modo da poter recuperare qualcuno in vista della partita di Coppa Italia contro il Genoa, la quale si disputerà Mercoledì.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Pioli ha raggiunto oggi le 400 panchine in Serie A e lui stesso ha dichiarato che spera di raddoppiare quel numero, sulla panchina del Milan. La prima fu Parma-Torino 1-1, del 2006, 16 anni fa.

L’allenatore milanista è soddisfatto delle vuole vittorie contro Roma e Venezia e vuole che la sua squadra continui così, anche nelle prossime partite. La squadra deve continuare a maturare e la crescita rispetto ad un anno fa, si vede in singoli come Theo Hernandez e Leao, che insieme a Rebic, per le loro caratteristiche, permettono di sfruttare bene la fascia sinistra del campo.

Sulla lotta scudetto, l’ex tecnico di Lazio e Inter dichiara: “È lunga. Credo che l’Inter sia nettamente favorita, poi dietro ci sono squadre che possono star lì”

