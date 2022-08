US Open 2022, il bilancio del primo turno: avanzano cinque azzurri

US Open 2022, plotone italiano dimezzato dopo le gare del primo turno: Camila Giorgi unica superstite nel tabellone femminile. Nel maschile, esce di scena solo Sonego. Eliminazioni a sorpresa per Stefanos Tsitsipas e Taylor Fritz.

Sono iniziati gli US Open 2022: l’ultimo slam della stagione entra nel vivo dopo i turni di qualificazione. Dieci i tennisti italiani in gara al primo turno, equamente ripartiti tra tabellone maschile e femminile. Sono in cinque ad accedere alla fase successiva, mentre altrettanti devono abdicare, con la sola Camila Giorgi rimasta a rappresentare il tricolore nel torneo femminile.

La pesarese ha battuto, non senza qualche fatica, l’ungherese Bondar, numero 49 al mondo. Giorgi ha subito di più in battuta (sette gli aces dell’avversaria), ma ha giocato un tennis più efficace con quasi l’80% di punti vinti con la prima di servizio, e il 65% con la seconda.

Escono di scena sia Martina Trevisan che Jasmine Paolini: la prima, battuta in due set (7-5; 6-1) contro la russa Rodina che, dopo aver annullato un set point nel primo parziale, ha dominato la sfida con la Trevisan che si è sciolta, una volta sotto nel punteggio.

Paolini si è trovata invece ad affrontare un ostacolo improbo: la numero uno al mondo, Swiatek, l’ha battuta in appena 67 minuti di gioco, con un 6-3; 6-0 che non lascia adito alle interpretazioni.

Fuori anche le giovani Bronzetti e Cocciaretto: l’anconetana perde contro la bielorussa Sasnovic (numero 32 al mondo) per 6-2; 6-4. Mentre la tennista romagnola, impegnata contro l’americana Laurene Davis, numero 105 al mondo, e costretta al ritiro, prostrata dal caldo e dai dolori muscolari alla coscia destra, dopo aver vinto il primo set per 6-4.

Fabio Fognini vince al primo turno contro il russo Karatsev. Fonte: profilo Twitter US Open

Tabellone maschile: eroico Musetti. Fuori solo Sonego

Regala soddisfazioni il tabellone maschile: Fabio Fognini ha vinto un match molto duro contro il russo Karatsev (semifinalista agli scorsi Australian Open). Il tennista ligure ha rimontato i primi due set di svantaggio, si vede annullare sei palle set nel terzo parziale, ma mantiene il controllo e porta a casa il 6-4. La reazione sorprende Karatsev, che si va travolgere 6-1 nel seguente set, mentre il quarto parziale vede Fognini conquista il break decisivo al decimo game, e si regala la sfida con Nadal (che ha battuto l’australiano Hijikata pur non essendo al massimo della condizione) al secondo turno.

Secondo turno che vedrà di scena anche Lorenzo Musetti: il giovane carrarese getta il cuore oltre l’ostacolo e, in un match estenuante della durata di cinque ore contro il belga Goffin (numero 60 al mondo), cui annulla tre match point nel long tiebreak che decide la sfida. Sul 9 pari è il classe 2002 a far valere il proprio rovescio lungolinea e chiudere i conti per accedere al turno successivo.

Nessun problema per Matteo Berrettini, che batte 6-2; 6-3; 6-3 il cileno Jarry, proveniente dalle qualificazioni. Non c’è partita tra i due, con Berrettini efficace in battuta (10 aces e 87% di punti vinti con la prima) e aggressivo in risposta (42% di vincenti), tanto da archiviare la pratica in poco più di due ore.

Al secondo turno lo attende il francese Grenier, ma le buone notizie arrivano anche dagli altri campi, perché nella sua parte di tabellone ci sono state eliminazioni illustri: Tsitsipas, numero 4 al mondo, regala la maggiore sorpresa (in negativo) di giornata, perdendo in quattro set contro il colombiano Galan, che gli rifila un bagle nel primo parziale (6-0; 6-1; 3-6; 7-5).

Escono di scena anche Taylor Fritz, eliminato dal connazionale Holt in quattro set (6-7; 7-6; 6-3; 6-4), e Roberto Bautista Augut, estromesso in tre set dall’americano Wolf con un triplo 6-4. Eliminazioni che prospettano a Berrettini un cammino più semplice fino ai quarti di finale, dove potrebbe trovarsi dinnanzi il numero 6 al mondo Ruud.

Tra i possibili avversari di Berrettini agli ottavi vi è anche l’australiano Jordan Thompson. Il numero 98 al mondo elimina Lorenzo Sonego, che dopo i primi due set era totalmente in controllo: chiuso sul 6-2, con un ace, il primo parziale, in cui aveva conquistato due break, chiude il secondo set sul 6-1, strappando la battuta all’avversario per ben tre volte.

Da quel momento, Sonego va in crisi: concede subito un break a Thompson e, nonostante risorga da uno 0-40 nel quinto game, lascia andare il set sul punteggio di 6-2 per l’australiano. Thompson, nei due set successivi, piazza un doppio 6-4, mantenendo grande regolarità al servizio, profittando di un Sonego poco incisivo in risposta.

Chiude il quadro dei qualificati, tra i tennisti azzurri, Jannik Sinner: l’altoatesino fatica oltremodo contro il tedesco Altmaier (numero 94 al mondo), battuto solo al tiebreak (5-7; 6-2; 6-1; 3-6; 6-1) dopo tre ore e trentacinque minuti. Al secondo turno affronterà Cristopher Eubanks, numero 129 al mondo.