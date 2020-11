Under 21, Video Gol Highlights Italia-Svezia 4-1: sintesi 18-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Italia Under 21-Svezia Under 21 4-1, 10° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21: la sblocca Maleh, raddoppia Raspadori, che festeggerà una doppietta, segnano anche Karlsson e Scamacca

Altro giro, altra meravigliosa vittoria dell’Italia Under 21, che batte anche la Svezia Under 21 alla Arena Garibaldi di Pisa, conosciuto anche con il nome di Stadio Romeo Anconetani, nella decima ed ultima giornata del Gruppo 1 di qualificazione agli Europei Under 21, in programma nell’estate 2021.

Tutto fin troppo facile per gli azzurrini, capaci di vincere e convincere con tantissime riserve e turnover e, soprattutto, dopo aver festeggiato nemmeno tre giorni fa la qualificazione e il primo posto matematico del girone alla competizione iridata.

La sintesi di Italia Under 21-Svezia Under 21 4-1, 10° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

E’ una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza competitivi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, ma i padroni di casa pressano in maniera asfissiante gli avversari riuscendo spesso a ribaltare l’azione.

Ci prova subito Scamacca, che impegna il portiere avversario con un bel destro poco prima del gol del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 27′ minuto con una bella conclusione al volo di Maleh su cross di Sala.

Di fatto, il gol subito taglia le gambe agli ospiti, che non riescono più a giocare palla al piede, mentre galvanizza i padroni di casa, che gestiscono con qualità e personalità il risultato e le forze, rischiando solo nel finale, quando Cerofolini si fa trovare pronto su Bengtsson.

Si accende la partita nel secondo tempo, grazie ai padroni di casa, che segnano subito il raddoppio al 48′ minuto con Raspadori con un bolide terra aria all’incrocio, imparabile per il portiere.

Ma gli ospiti finalmente reagiscono, tornando in partita subito al 50′ minuto con Karlsson, che sfrutta al meglio l’assist di Bejimo.

I padroni di casa non si sbilanciano e tornano a dominare in lungo ed in largo, rimettendo il giusto vantaggio sugli avversari al 61′ minuto, quando Raspadori si regala una doppietta al termine di una bellissima azione con Scamacca.

Sarà proprio Scamacca a chiudere i giochi e la partita, calando il poker al 67′ minuto su assist di Zappa, dopo che prima l’esterno e poi Melegoni erano risultati clamorosamente poco cinici sotto porta.

Video Gol Highlights di Italia Under 21-Svezia Under 21 4-1, 10° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/under-21-italia-svezia-gol-maleh-7deeea74-e97d-4d35-90e5-834ca2fa0426.html

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/calcio-under-21-italia-svezia-gol-raspadori-4a5c49f2-6f7a-462e-86b0-971c2334aee5.html

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/calcio-u21-italia-svezia-gol-raspadori-c1ce2b61-594d-4f7f-a987-8e80841d6f65.html

https://www.raisport.rai.it/video/2020/11/calcio-under-21-italia-svezia-4-1-gol-scamacca-e15e825b-703a-41a4-9c3c-b364dd7006c2.html

Il tabellino di Italia Under 21-Svezia Under 21 4-1, 10° Giornata Gruppo 1 Qualificazioni Europei Under 21

Italia U21 vs Svezia U21 4-1

ITALIA U21 (3-5-2) : Cerofolini; Vogliacco (83′ Bellanova), Buongiorno (46′ Delprato), Cuomo; Zappa, Melegoni (C), Ricci, Maleh (58′ Colpani), Sala (46′ Marchizza); Raspadori, Scamacca (71′ Sottil).

A disp.: Carraro, Colombo, Zanellato.

All.: Nicolato.

SVEZIA U21 (4-4-2) : Dahlberg (C); Beijmo, Vagic (88′ Örnblom), Henriksson, Kralj (56′ Svensson); Bengtsson, Hellborg (88′ Hussein), Gigovic (56′ Abraham), Karlsson; Nygren (72′ Hansson), Almqvist.

A disp.: Dovin (GK), Björklund, Hussein, Mujanic, Ali.

All.: Eriksson.

Arbitro: Stuart Attwell (Inghilterra).

Assistente 1: Constantine Hatzidakis (Inghilterra).

Assistente 2: Neil Davies (Inghilterra).

Quarto Ufficiale: Andrew Madley (Inghilterra).

Marcatori: 27′ Maleh (Italia U21), 48′ Raspadori (Italia U21), 50′ Karlsson (Svezia U21), 61′ Raspadori (Italia U21), 68′ Scamacca (Italia U21).

Ammoniti: 24′ Ricci (Italia U21), 29′ Maleh (Italia U21), 31′ Kralj (Svezia U21), 53′ Zappa (Italia U21), 63′ Svensson (Svezia U21), 75′ Almqvist (Svezia U21), 75′ Karlsson (Svezia U21).

Espulsi:

Note: recupero 2’pt, 3’st. Calci d’angolo: 1-6. Temperatura: 13°C (Sereno).

Spettatori: porte chiuse.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

