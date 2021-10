Under 21, Video Gol Highlights Italia-Svezia 1-1: Sintesi 12-10-2021

Video Gol e Highlights Italia-Svezia 1-1, 4° Giornata Gruppo F Qualificazione Europei Under 21: la sblocca Lucca, pareggia Prica

L’Italia Under 21 pareggia contro la Svezia Under 21 all’U Power Stadium di Monza, conosciuto anche come Stadio Brianteo, nella quarta giornata del Gruppo F della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, in programma nell’estate del 2023 in Romania e Georgia.

Si ferma la marcia vittoriosa degli azzurrini, che conquistano il quarto risultato utile consecutivo, ma vengono fermati dopo tre vittorie consecutive in altrettante partite, fallendo il sorpasso in classifica sugli svedesini, che conquistano il quinto risultato utile consecutivo, in cui hanno totalizzato tre vittorie e due pareggi.

Sintesi di Italia Under 21-Svezia Under 21 1-1

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputata su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre hanno un possesso palla di qualità, ma a fare maggiormente la partita sono i padroni di casa, mentre gli ospiti ripartono sempre con pericolosità.

Sembra subito una giornata impegnativa per Brolin, che deve metterci più volte una pezza su Vignato, Tonali e Colombo, mentre Turati si fa trovare pronto sul tentativo di Sarr.

Dopo aver sbagliato un paio di volte sotto porta, finalmente al 42′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Lucca, su cross di Rovella.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo caratterizzato dall’aggressività degli ospiti e dalla gestione dei padroni di casa.

Al tiro di Colombo rispondono Elonga e Walemark, che sfiora la traversa, mentre Rovella e Colombo si divorano il gol del raddoppio, il primo sparando addosso a Brolin e il secondo facendo la barba al palo con un colpo di testa.

Nel finale gli ospiti tentano il tutto e per tutto, si riversano nella metà campo avversaria e si rendono pericolosi con Prica, prima del pareggio firmato al 93′ minuto su assist di Holm.

Tabellino di Italia Under 21-Svezia Under 21 1-1

ITALIA U21 (4-3-3) : Turati; Bellanova (90′ Ferrarini), Lovato, Okoli, Udogie; Tonali (C), Esposito Sa., Rovella; Colombo (82′ Cancellieri), Lucca (82′ Piccoli), Vignato.

A disp.: Russo (GK), Pirola, Calafiori, Cambiaso, Ranocchia, Mulattieri.

All.: Nicolato.

SVEZIA U21 (4-4-2) : Brolin; Holm, Tolinsson, Vagic, Kahl; Nygren (57′ Wålemark), Gigovic (72′ Gustavsson), Hussein (C), Elanga; Sarr (72′ Prica), Al Hajj (83′ Carlén).

A disp.: Törnqvist (GK), Elle, Ali, Nanasi.

All.: Asbaghi.



Arbitro: António Emanuel Carvalho Nobre (Portogallo).

Assistente 1: Luciano António Gomes Maia (Portogallo).

Assistente 2: Nélson Filipe Vila Pereira (Portogallo).

Quarto Ufficiale: Fábio Oliveira Melo (Portogallo).

Marcatori: 42′ Lucca (Italia U21), 90’+2 Prica (Svezia U21).

Ammoniti: 34′ Tolinsson (Svezia U21), 38′ Bellanova (Italia U21), 63′ Tonali (Italia U21), 73′ Lucca (Italia U21), 84′ Rovella (Italia U21), 86′ Holm (Svezia U21), 90’+3 Elanga (Svezia U21).

Espulsi: nessuno.

Note: recupero 0’pt, 4’st. Calci d’angolo: 5-8. Temperatura: 18°C (Soleggiato).

