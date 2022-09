Under 21, Video Gol Highlights Italia-Inghilterra 0-2: Sintesi 22-9-2022

Video Gol e Highlights Italia-Inghilterra 0-2, Amichevole Under 21: doppietta di Brewster, espulso Rovella

L’Inghilterra Under 21 batte l’Italia Under 21 allo Stadio Adriatico di Pescara, conosciuto anche come Stadio Giovanni Cornacchia, nella prima amichevole internazionale di questa stagione.

Fatale l’inizio da incubo per gli azzurrini, ai quali non è bastata una buona reazione di personalità contro avversari qualitativamente e fisicamente superiori.

Si tratta della prima sconfitta in assoluto nel nuovo biennio della nazionale italiana Under 21.

Sintesi di Under 21, Italia-Inghilterra 0-2

Il ct Paolo Nicolato schiera un 3-5-2 con Okoli, Scalvini e Viti in difesa davanti a Plizzari a porta, Cambiaso e Parisi sulle fasce, mentre in mediana ci sono Bove e Miretti con Rovella. In attacco Cambiaghi gioca alle spalle di Pellegri.

Il ct Lee Carsley sceglie Colwill, Harwood-Bellis e Cresswell in difesa a protezione di Bursik, Spencer e Sessegnon sulle fasce, mentre in mediana giocano Skipp e Gallagher. In attacco Palmer e Gomes agiscono alle spalle di Brewster.

E’ una partita difficilissima nel primo tempo, nonostante ritmi non proprio imbattibili. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti sono messi benissimo in campo e sono letali in contropiede.

L’inizio è da incubo per i padroni di casa, visto che gli ospiti segnano subito al 3′ minuto con Brewster, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Bove su Gallagher.

Neanche il tempo di respirare che al 5′ minuto gli ospiti raddoppiano, ancora Brewster, che si regala una bella doppietta su assist perfetto di Gomes.

I padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, alzano il baricentro, ma rischiano di affondare sui contropiedi dei velocissimi Spence, Gallagher e Brewster, con Colwill fermato dal palo.

Solo dopo le ammonizioni di Gomes e Rovella, finalmente i padroni di casa si rendono pericolosi con Pellegri, che poi si fa male e viene sostituito da Colombo, Cambiaghi e, soprattutto, Viti, sul quale salva tutto Brewster sulla linea.

Il secondo tempo si apre con alcuni cambi per i padroni di casa, che inseriscono Cittadini, Esposito, Fagioli e Udogie per Viti, Parisi, Bove e Cambiaghi.

Sembra cambiare qualcosa, visto che i padroni di casa mostrano molta più qualità sulla trequarti e si rendono pericolosi con gli imprecisi Rovella, Miretti, Fagioli e Colombo, mentre Esposito non spaventa il portiere avversario, ma rischiano sui tentativi di Palmer e Gallagher.

Entrano anche Bellanova per Cambiaso e Vignato per Miretti, viene ammonito Skipp e gli ospiti inseriscono Thomas per Colwill, Aarons per Spence, Doyle per Gomes, Garner per Skipp, Gordon per Sessegnon, Elliott per Palmer, Ramsey per Gallagher e Balogun per Brewster.

Nel finale ci prova ancora Colombo di testa, al 86′ minuto viene espulso Rovella per doppia ammonizione e c’è spazio pure per l’entrata in campo di Mbete per Harwood-Bellis e per la parata di Plizzari sulla giocata di Balogun.

Highlights e Video Gol di Under 21, Italia-Inghilterra 0-2:

Tabellino di Under 21, Italia-Inghilterra 0-2

ITALIA U21 (3-5-2) : Plizzari; Okoli, Scalvini, Viti (46′ Cittadini); Cambiaso, Bove (46′ Fagioli), Rovella (C), Miretti, Parisi (46′ Udogie); Cambiaghi (46′ Esposito), Pellegri (28′ Colombo).

A disp.: Bellanova, Pirola, Canestrelli, Moro, Caprile (GK), Ranocchia, Vignato, Sorrentino (GK), Turati (GK), Ruggeri, Circati.

All.: Nicolato.

INGHILTERRA U21 (3-4-2-1) : Bursik; Cresswell, Harwood-Bellis (C), Colwill; Spence, Gomes, Skipp, Sessegnon; Palmer, Gallagher; Brewster.

A disp.: Aarons, Ramsey, Balogun, Gordon, Griffiths (GK), Garner, Mbete, Thomas, Doyle, Elliott, McAtee, Trafford (GK), Morton.

All.: Carsley.



Arbitro: Alessandro Dudic (Svizzera).

Assistente 1: Alain Heiniger (Svizzera).

Assistente 2: Efe Kurnazca (Svizzera).

Quarto Ufficiale: Daniele Paterna (Italia).

Marcatori: 3′ rig. Brewster (Inghiterra U21), 5′ Brewster (Inghilterra U21).

Ammoniti: 17′ Gomes (Inghilterra U21).

Espulsi:

Note: recupero 1’pt, 0’st. Calci d’angolo: 5-1. Temperatura: 19°C (Soleggiato).