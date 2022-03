Under 21, Video Gol Highlights Italia-Bosnia 1-0: Sintesi 29-3-2022

Video Gol e Highlights Italia-Bosnia 1-0, 7° Giornata Gruppo F Qualificazione Europei Under 21: segna Rovella

L’Italia Under 21 batte la Bosnia Under 21 allo Stadio Nereo Rocco di Trieste nella settima giornata della fase a gironi di qualificazione del Gruppo F dei prossimi Europei Under 21, in programma in Georgia e Romania.

E’ una vittoria di fondamentale importanza per gli azzurrini, che si portano al primo posto in classifica con una partita ancora da recuperare.

Sintesi di Italia Under 21-Bosnia Under 21 1-0

Poche novità per il ct Paolo Nicolato, che sceglie Quagliata in difesa con Bellanova, Lovato e Okoli davanti a capitan Carnesecchi, mentre ritrova Rovella e Fagioli in mediana con Esposito e Yeboah in attacco con Colombo e Vignato.

Squadra titolare e a specchio per Slobodan Starcevic, che schiera una difesa a quattro formata da Dejanovic, Milojevic, Barisic e Nikic a protezione di Cetkovic. A centrocampo Basic e Begic agiranno ai lati di Savic, mentre in attacco Hasic, Lukic e Savic costituitranno il trio.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I padroni di casa provano a fare possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine, chiudono tutti gli spazi e risultano molto ordinati.

Alla prima vera occasione, al 14′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Rovella, su sponda di Colombo, al termine di un continuo batti e ribatti.

Grande reazione da parte degli ospiti, che alzano il baricentro, si portano nella metà campo degli avversari, pressando con maggiore aggressività e si affidano alle giocate dei tre attaccanti.

A sfiorare il pareggio è Lukic, sul quale Carnesecchi è assolutamente miracoloso con una parata felina, mentre nel finale Cetkovic alza la saracinesca risultano decisivo su un paio di tentativi di Colombo.

Crescono leggermente i ritmi di gioco in un secondo tempo completamente dominato dai padroni di casa, che hanno maggiore qualità e lo dimostrano con grandissimo carattere e personalità.

I padroni di casa cercano in tutti i modi il gol del raddoppio, ma Quagliata è clamorosamente poco cinico sotto porta, mentre prima Cetkovic e poi Nikic negano la gioia del gol ad uno scatenato Colombo.

Girandola di cambi: Cancellieri, Memic, Ilic, Ricci, Parisi, Hodzic e Osimic sostituiscono Colombo, Savic, Basic, Hasic, Lukic, Quagliata e Esposito.

Forze fresche per gli ospiti, che finalmente sembrano riuscire a creare qualche pericoloso con Savic, che non trova di poco la porta.

Nel finale entrano Kujundzic, Cambiaghi, che riceve anche il cartellino giallo, e Portanova per Begic, Rovella e Vignato e vengono ammoniti Fagioli e Begic.

Highlights e Video Gol di Italia Under 21-Bosnia Under 21 1-0:

Tabellino di Italia Under 21-Bosnia Under 21 1-0

ITALIA U21 (4-3-3) : Carnesecchi (C); Bellanova, Lovato, Okoli, Quagliata (67′ Parisi); Rovella, Esposito (67′ Ricci), Fagioli; Colombo (74′ Cancellieri), Yeboah, Vignato.

A disp.: Turati (GK), Pirola, Lucca, Portanova, Viti, Cambiaghi.

All.: Nicolato.

BOSNIA ED ERZEGOVINA U21 (4-3-3) : Ćetković; Dejanović, Milojević (C), Barišić, Nikić; Bašić (74′ Ilic), Savić I., Begić; Savić M. (74′ Memić), Lukić (67′ Hodžić), Hasić (67′ Osmić).

A disp.: Brajlović (GK), Malić, Pavlović, Đukić, Kujundžić.

All.: Starčević.



Arbitro: Nicolas Laforge (Belgio).

Assistente 1: Ruben Wyns (Belgio).

Assistente 2: Vito Di Vincenzo (Belgio).

Quarto Ufficiale: Jasper Vergoote (Belgio).

Marcatori: 14′ Rovella (Italia U21).

Ammoniti:

Espulsi:

Note: recupero 1’pt, 0’st. Calci d’angolo: 6-0. Temperatura: 16°C (Prevalentemente soleggiato).