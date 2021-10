Under 21, Video Gol Highlights Bosnia-Italia 1-2: Sintesi 8-10-2021

Video Gol e Highlights Bosnia-Italia 1-2, 3° Giornata Gruppo F Qualificazione Europei Under 21: segnano Okoli e Vignato su due assist di Tonali, inutile la rete di Barisic

L’Italia Under 21 batte la Bosnia Under 21 allo Stadion Bilino Polje di Zenica nella terza giornata del Gruppo F della fase a gironi di qualificazione ai prossimi Europei Under 21, in programma nell’estate del 2023 in Romania e Georgia.

E’ en plein per gli azzurrini del ct Paolo Nicolato, che conquista la terza vittoria consecutiva su tre partite disputate finora, di fatto togliendo di mezzo i bosniaci dalla lotta per la qualificazione, visto che hanno collezionato solo due punti in quattro partite.

Sintesi di Bosnia Under 21-Italia Under 21 1-2

E’ una partita a senso unico nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa non riescono proprio a contrastare la maggior qualità degli avversari, nonostante il tentativo di difendersi in maniera ordinata.

Dopo un bel tentativo di Vignato, al 19′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Okoli, che sfrutta al meglio il perfetto calcio d’angolo di Tonali.

I padroni di casa accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che mettono il piede sull’acceleratore e macinano gioco ed occasioni, segnando il raddoppio al 27′ minuto con Vignato, su altro perfetto calcio d’angolo di Tonali.

Il secondo gol subito smuove un po’ i padroni di casa, che finalmente alzano il baricentro e diventano più aggressivi, pressano con insistenza gli avversari e si rendono pericolosi con Masic, ma salva sulla linea Lovato.

Non cambia il copione nel secondo tempo, visto che gli ospiti sono bravissimi a gestire il risultato addormentando i ritmi di gioco e padroneggiando in lungo ed in largo, forse anche grazie all’atteggiamento passivo degli avversari.

A disegnare gioco è sempre Tonali, che manda in porta Bellanova, ma senza fortuna, così come le conclusioni di Rovella e Piccoli sono ben osteggiate dal portiere avversario.

Con il passare dei minuti gli ospiti cominciano ad accusare la stanchezza e, dopo il tentativo di Colombo, prima ci provano con Kulasin e poi riaprono i giochi al 79′ minuto con Barisic con una botta imparabile per il portiere.

Eppure, è solo l’illusione estemporanea per i padroni di casa, visto che non riescono più a rendersi pericolosi, nonostante qualche errore di troppo degli ospiti, che riescono a portare a casa i tre punti, grazie a Turati, che si supera all’ultimo su Dedic.

Tabellino di Bosnia Under 21-Italia Under 21 1-2

BOSNIA ED ERZEGOVINA (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; I. Savic, Begic; Drijo, Basic, M. Savic; Masic. Ct. Starcevic.

ITALIA (4-3-3): Turati; Bellanova, Lovato, Okoli, Calafiori; Tonali, Sa. Esposito, Ricci; Colombo, Lucca, E. Vignato. Ct. Nicolato.

RETI: 19′ Okoli, 27′ Vignato, 79′ Barisic

AMMONIZIONI: Savic, Dedic, Begic, Zubanovic, Esposito, Vignato, Okoli, Turati

