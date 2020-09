Under 21, Italia-Slovenia: diretta tv-streaming e probabili formazioni 3-09-2020

Diretta tv-streaming Italia-Solvenia Under 21. Amichevole oggi, 3 settembre 2020

Anche l’Italia Under 21 torna in campo: i ragazzi di Paolo Nicolato sono attesi oggi dall’amichevole contro la Slovenia, un test match in attesa di disputare la prima partita di qualificazione agli Europei, contro la Svezia, il prossimo 8 settembre.Si gioca allo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, lì dove i nostri ragazzi stanno svolgendo la preparazione. La Slovenia resta un’incognita, dacché anch’essa non disputa una gara dallo scorso 14 novembre, 0-0 contro il Portogallo, e non avrà modo di scendere ulteriormente in campo essendo essa Nazione ospitante dei prossimi Europei e dunque esentata dall’obbligo di disputare le qualificazioni. Sarà una buona occasione per testare diverse soluzioni in vista degli impegni ufficiali. Non a caso Nicolato ha convocato diversi nuovi elementi, fra cui il talentino dell’Inter Sebastiano Esposito, che potrebbe avere qualche chance dal primo minuto.

Occhio però alla minaccia Covid-19 che, stando al bollettino medico rilasciato ieri dalla Federazione, si sarebbe nuovamente insinuata nel gruppo azzurro contagiando uno dei nostri ragazzi, mettendo dunque a rischio la disputa della gara stessa.

Le ultime sulle formazioni di Italia-Slovenia Under 21

Per ciò che riguarda le foprmazioni, Nicolato potrebbe optare per il solito 4-3-3 e decidere di schierare qualche volto nuovo in campo. Se la difesa pare essere a grandi linee quella “titolare”, con Carnesecchi tra i pali e, davanti a lui, la linea a quattro composta da Adjapong, Bettella, Tripaldelli dirottato centrale e Luca Ranieri, è a centrocampo che potremmo assistere ad alcuni debutti importanti come quelli di Pobega e Colpani nel ruolo di mezzali, a supporto del playmaker ex Perugia Marco Carraro. In attacco, spazio al tridente composto da Cutrone, Pinamonti e Scamacca, con Esposito che potrebbe giocarsi una maglia da titolare.

La Slovenia non disputa un incontro ufficiale dal 16 ottobre del 2018, 1-1 contro la Francia durante le qualificazioni all’Europeo disputato in Italia, e da allora ha giocato solo in amichevole, ottenendo quattro pareggi, una vittoria e una sconfitta. Il CT Primoz Gliha può contare su una coppia di attaccanti che conosce il calcio italiano, quali il giovane scuola Roma Zan Celar e Jan Mlakar, ex di Fiorentina e Venezia. Per il resto, si tratta di giocatori che disputano il campionato sloveno o quello croato, con alcune eccezioni quali il centrale David Zec, 19 anni, impiegato nella seconda squadra del Benfica.

Italia-Slovenia Under 21: le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Adjapong, Bettella, Tripaldelli, Ranieri; Pobega, Carraro, Colpani; Cutrone, Pinamonti, Scamacca. Allenatore: Nicolato

SLOVENIA (5-3-2): Felih; Rom, Karic, Stojinovic, Zec, Ploj; Valencic, Cerin, Petrovic; Celar, Mlakar. Allenatore: Gliha

Diretta tv e streaming Italia-Slovenia Under 21

La diretta di Italia-Slovenia Under 21 sarà trasmessa, come di consueto, dalle reti nazionali. Nello specifico sarà Rai 2 a trasmettere in diretta la gara a partire dalle 17:30. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play.

Precedenti e statistiche Italia-Slovenia Under 21

Gli ultimi precedenti ufficiali tra queste due squadre risalgono al 2015 quando, nell’ambito delle qualificazioni europee, gli azzurri si imposero in entrambe le sfide con i risultati di 1-0 e 0-3.

