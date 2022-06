Under 21, Dove vedere Svezia-Italia in diretta TV e streaming, probabili formazioni e orario 9-6-2022

Dove vedere Italia-Svezia Under 21 in diretta TV e streaming. Il match si giocherà giovedì 9 giugno alle 18.30 all’Olympia di Helsingborg. La partita sarà visibile in chiaro su Rai 2 ed in streaming su Raiplay.

Ormai è solamente uno scontro a due nel girone F di qualificazione per gli Europei 2023 che si svolgeranno in Romania e in Georgia. Dopo il 3-0 travolgente contro il Lussemburgo, l’Italia si giocherà il primo posto contro la Svezia. In caso di vittoria nel paese scandinavo, la nazionale di Paolo Nicolato sarà automaticamente qualificata.

Ci sono solamente tre punti a dividere le due nazionali con l’Irlanda che è a 19 punti. L’Italia però, a differenza delle due nazioni, ha disputato una partita in meno. Quello di giovedì sarà un match importante che sa di rivalsa anche per l’incontro d’andata. A Monza, infatti, l’Italia vinceva con un gol di Luca ma nei minuti finali gli svedesi sono riusciti a pareggiare con Prica, beffando gli Azzurrini.

Dove vedere Svezia-Italia Under 21 in diretta TV e streaming

Partita: Svezia-Italia Under 21

Svezia-Italia Under 21 Data: 9 giugno

9 giugno Orario: 18:00

18:00 Canale tv: Rai 2

Streaming: Raiplay

Il match di qualificazione tra Svezia ed Italia, come tutte le partite degli Azzurrini, sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Sarà possibile visionare il match in streaming tramite il sito o l’app Raiplay, scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Svezia-Italia Under 21, le ultimissime

4-4-2 per la formazione di Andreas Petterson. Brolin tra i pali con la difesa che potrebbe prevedere Svensson, Ousou con Vagic e Kahl. Per il centrocampo scandinavo Walemark, Gustavsson Hussein e Jansson. Per l’attacco il duo Al Hajj e Sarr.

L’Italia risponde con 4-3-3. Davanti a Carnesecchi la difesa che prevede i centrali Lovato con Okoli e sulle fasce Cambiaso Parisi. In mediana tre uomini Ricci, Miretti al fianco di Rovella. In avanti Colombo a supporti di Pellegri e Vignato.

Svezia-Italia Under 21, le probabili formazioni

SVEZIA UNDER 21 (4-4-2): Brolin; Svensson, Ousou, Vagic, Kahl; Walemark, Gustavsson, Hussein, Jansson; Al Hajj, Sarr.

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Cambiaso, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci, Miretti, Rovella; Colombo, Pellegri, Vignato.