Under 21, Dove vedere Italia-Bosnia in Diretta TV e Streaming: Probabili formazioni e orario 29-3-2022

Dove vedere Italia-Bosnia Under 21, match valido per la qualificazione agli Europei del 2023. La partita si giocherà martedì 29 marzo alle 17:30 allo stadio Nereo Rocco di Trieste. La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 2.

Continuano i match di qualificazioni per l’Italia Under 21. Nell’ultima trasferta in Montenegro, gli Azzurrini non sono riusciti ad andare oltre l’1-1. Al vantaggio dei padroni di casa con Rakonjac ha risposto, nella ripresa, Ricci. La situazione per la Nazionale di Paolo Nicolato rimane comunque positiva, visto che ha raggiunto la Svezia, in attesa del match contro l’Irlanda.

L’Italia, a Trieste, ospiterà la Bosnia che è a soli tre punti e che ha vinto nell’ultima uscita contro il Lussemburgo. Al match d’andata finì 2-1 per gli azzurri con le reti di Okoli e Vignato mentre per la Bosnia, un gol di Barisic. La partita contro la nazionale bosniaca diventa fondamentale per far sì che Euro 2023 possa essere sempre più vicino.

Dove vedere Italia-Bosnia Under 21 in diretta TV e streaming

Partita: Italia-Bosnia Under 21

Italia-Bosnia Under 21 • Data: 29 settembre 2021

29 settembre 2021 • Orario: 17:30

17:30 • Canale TV: Rai 2

Rai 2 • Streaming: RaiPlay

Italia-Bosnia, match valevole per le qualificazioni ad Euro 2023, sarà visibile in chiaro su Rai 2. Infatti, come capita con la Nazionale maggiore, la Rai detiene i diritti delle partite anche per l’Under 21. In alternativa, il match potrà essere visto anche sulla piattaforma RaiPlay scaricabile per PC, smartphone e tablet.

Italia-Bosnia Under 21, le ultimissime

La formazione di Paolo Nicolato non dovrebbe essere troppo diversa da quella contro il Montenegro. Un 4-3-3 con Carnesecchi a porta e davanti a lui la difesa che prevede i centrali Lovato e Okoli e sulle fasce Bellanova e Parisi. Per la mediana azzurra dovrebbero esserci Ricci, Esposito al fianco di Portanova. L’attacco a tre prevedrà Colombo e Lucca assieme a Vignato.

Slobodan Starcevic risponde con un 4-2-3-1. Cetkovic tra i pali e la difesa formata da Dedic, Pavlovic, Barisic e Nikic. Il centrocampo bosniaco potrebbe prevedere dal primo minuto I. Savic e Begic. Sulla trequarti Drijo, Basic e M. Savic dietro l’unica punta Masic.

Italia-Bosnia Under 21, le probabili formazioni

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Lovato, Okoli, Parisi; Ricci, Esposito, Portanova; Colombo, Lucca, Vignato.

BOSNIA UNDER 21 (4-2-3-1): Cetkovic; Dedic, Pavlovic, Barisic, Nikic; I. Savic, Begic; Drijo, Basic, M. Savic; Masic.