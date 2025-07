Ultimatum del Napoli: Galatasaray ha poco tempo per chiudere il colpo Osimhen

Il trasferimento definitivo di Victor Osimhen al Galatasaray sembra finalmente in dirittura d’arrivo, ma il Napoli ha perso la pazienza e ha fissato un ultimatum. Secondo fonti vicine alla trattativa, il club partenopeo ha dato tempo fino a lunedì affinché il club turco completi tutta la documentazione necessaria. Dopo un’estate di negoziazioni estenuanti, ora si corre contro il tempo.

Galatasaray – Stadiosport.it

Il bomber nigeriano, che ha stupito tutti in Turchia con 37 gol e 8 assist in 41 partite ufficiali, è pronto a restare a Istanbul, ma solo se tutto sarà formalizzato in tempo utile. Napoli e Galatasaray hanno raggiunto un’intesa su tutti i punti più delicati:

40 milioni di euro subito

35 milioni in rate entro giugno 2026

Clausola anti-Serie A: se Osimhen verrà rivenduto in Italia nei prossimi due anni, il club turco pagherà una multa salatissima.

Rimane solo un dettaglio minore da sistemare, ossia la percentuale sulla futura rivendita del giocatore, ma Napoli non lo considera un ostacolo insormontabile.

Ora la palla passa al Galatasaray: la società turca dovrà completare tutto l’iter burocratico entro lunedì, altrimenti il rischio è che l’affare salti definitivamente. Il club azzurro non ha intenzione di aspettare oltre, soprattutto perché la volontà di Osimhen è chiara: vuole continuare con la maglia giallorossa.