Ufficiale: Victor Moses è un nuovo giocatore dell’Inter

Visite ok, prove ad Appiano idem, scambio dei documenti effettuato in giornata e ufficialità arrivata pochi minuti dopo. Victor Moses è dell’Inter. Scelto anche il numero di maglia: l’11.

“Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione. (…) A Victor va il più grande in bocca al lupo da parte di tutto il popolo nerazzurro! #WelcomeVictor!”

Con questo estratto di comunicato, emesso attraverso il proprio sito ufficiale, l’Inter mette il punto esclamativo sull’operazione Moses. Il calciatore, ex Chelsea e Fenerbache, arriva in nerazzurro con la formula del prestito semestrale con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Per lui, già pronta la maglia numero 11.

Giorni intensi, questi, per il ragazzo, il quale, arrivato a Milano già 3 giorni fa, ha dovuto sostenere un carico di impegni non indifferente. Oltre alle consuete visite mediche, infatti, è stato messo alla prova anche al centro d’allenamento dell’Inter, dove Pintus (preparatore atletico nerazzurro) e Conte lo hanno vigilato con attenzione valutandone la resistenza fisica. Superato l’ennesimo test, il ragazzo, si è poi concesso un po’ di relax partecipando nella serata di ieri alla cena di squadra. Ciò nonostante, Moses si può definire a tutti gli effetti un calciatore dell’Inter soltanto da pochi minuti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA