Ufficiale: UEFA presenta logo Euro2024

Svelato a Berlino, il nuovo logo di Euro2024, prossima edizione degli Europei che si svolgerà in Germania. Per l’occasione l’Olympiastadion si è dipinto con le bandiere delle dieci città ospitanti

Si è appena conclusa l’ultima edizione degli Europei, con la vittoria dell’Italia, e già si pensa alla prossima edizione del 2024. C’è molta curiosità su chi cercherà di strappare l’eredità lasciata dalla Nazionale azzurra. Intanto in Germania l’entusiasmo è già alle stelle, nonostante manchino circa mille giorni. Di fatti, è già stato ufficializzato il logo che avrà la prossima edizione di Euro2024 che sarà ospitato proprio nel paese tedesco.

Ieri, per l’occasione, il logo è stato presentato nel famosissimo Olympiastadion di Berlino. Nello stadio che ha visto vincere l’Italia il Mondiale del 2006 c’è stato un vero e proprio spettacolo cromatico. Assieme al logo ufficiale sono stati scelti anche quelli delle dieci città tedesche che ospiteranno le partite (Berlino, Colonia, Dortmund, Düsseldorf, Francoforte, Gelsenkirchen, Amburgo, Lipsia, Monaco e Stoccarda). Per loro sono stati utilizzati i monumenti più famosi.

Euro2024, presentato il logo ufficiale

Il logo presenta una combinazione delle bandiere delle 55 nazioni affiliate alla UEFA. La forma ovale, tra l’altro, rimanda alla copertura dell’Olympiastadion. Al centro, invece, c’è la Coppa Henri Delaunay. La competizione, si svolgerà tra giugno e luglio 2024. Per il calendario delle partite, invece, bisognerà aspettare il prossimo anno.

Lo slogan della competizione sarà “Uniti dal calcio. Uniti nel cuore dell’Europa“, volta a sensibilizzare l’unione che deve esserci tra i tifosi durante la competizione. Ieri alla cerimonia c’erano tantissimo ospiti illustri tra cui il presidente della UEFA Aleksander Čeferin assieme a Philipp Lahm, direttore di Euro2024. Quest’ultimo ha espresso grande entusiasmo per la ventura edizione:

“EURO 2024 sarà un EURO per tutti e non vediamo l’ora di accogliere i tifosi di tutta Europa e del mondo in Germania nell’estate del 2024 per fare tutti insieme una grande festa del calcio. Il logo e l’identità visuale trasmettono perfettamente questo messaggio“.

