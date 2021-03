Ufficiale, torna il Gran Premio del Portogallo!

Riconfermato per il 2021 il Gran Premio del Portogallo, che si terrà a Portimao nel week-end dal 30 aprile al 2 maggio.

É ufficiale, il Gran Premio del Portogallo viene confermato come terzo appuntamento del campionato mondiale di Formula 1 2021. Torna quindi il circuito di Portimao, che l’anno scorso fu protagonista di una delle gare più incredibili ed avvincenti della stagione; fu la gara dove il campione del mondo Lewis Hamilton è riuscito a raggiungere il record di 92 vittorie in F1 superando sua maestà Michael Schumacher, dopo averlo eguagliato due settimane prima al Gran Premio dell’Eifel. La gara è anche ricordata per l’incredibile inizio gara di Kimi Raikkonen dove è riuscito a guadagnare dieci posizioni in un solo giro, manovra che gli è valso poi il FIA Award “Action of the year” del 2020.

Oltre alla ri-conferma del Gran Premio del Portogallo, sono state confermate anche tutte le altre 23 gare del campionato, che comincerà dal Gran Premio del Bahrain il 28 marzo 2021.

Grande soddisfazione anche da parte del presidente e CEO della F1 Stefano Domenicali, che ha dichiarato: “Siamo entusiasti di annunciare che la Formula 1 correrà di nuovo a Portimao dopo l’enorme successo della gara dello scorso anno”. Sempre qui in Portogallo, lo scorso anno ci furono sugli spalti circa 27.000 spettatori e lo stesso Domenicali si augura che questa situazione possa ripetersi per quest’anno: “Speriamo di accogliere nuovamente i fan a Portimao in questa stagione in modo sicuro e stiamo lavorando con il promotore sui dettagli di quel piano”.

Nel frattempo per la prima gara della stagione che si terrà a Sakhir, gli organizzatori hanno confermato che la garà sarà a porte aperte per gli spettatori vaccinati e guariti dal Covid-19. Non ci resta che attendere, dunque, l’evolversi della situazione nella speranza di poter rivedere di nuovo gli spalti dei circuiti di tutto il mondo stracolmi di appassionati.

