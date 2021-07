Ufficiale: Thiago Motta nuovo allenatore dello Spezia

Ora è ufficiale: Thiago Motta ritorna in Italia da allenatore e riparte dallo Spezia. Dopo la brillante stagione di Vicenzo Italiano, che ora è della Fiorentina, toccherà all’italo-brasiliano condurre i Bianchi verso la salvezza. Un’altra esperienza da tecnico per l’ex giocatore della Nazionale.

Una nuova avventura per Thiago Motta. L’ex PSG tornerà in Italia da allenatore dello Spezia. Gli spezzini, lo scorso anno, sono stati sicuramente la rivelazione della Serie A. Da neofita assoluta della Serie A, la squadra di Vincenzo Italiano ha realizzato una salvezza straordinaria. Lo Spezia, inoltre, ha messo in difficoltà anche diverse big tra cui il Napoli e anche l’Inter.

Adesso Italiano è il tecnico della Fiorentina e a sedere sulla panchina sarà Thiago Motta. Per lui si tratta della seconda esperienza in Italia, sempre in Liguria. Dopo la parentesi da allenatore dell’Under 19 del PSG, nel 2019 diventa il tecnico del Genoa per soli due mesi.

Spezia, Thiago Motta fino al 2024

Lo Spezia, dunque, ha deciso. L’Italo-brasiliano condurrà il club ligure fino al 2024. Thiago Motta ha immediatamente risposto con entusiasmo al progetto della società. L’annuncio ufficiale da parte del club dovrebbe arrivare nelle prossime ore. Con il suo arrivo, si è completato il tabellone allenatori della Serie A.

Migliori Bookmakers AAMS