Ufficiale: Theo Hernandez rinnova col Milan fino al 2026

Il terzino francese prolunga il contratto con i rossoneri.

Era nell’aria, ma ora è ufficiale.

Theo Hernandez continuerà la sua storia d’amore con il Milan ancora per un po’ dopo che ha messo nero su bianco il nuovo contratto offertogli dalla dirigenza rossonera.

Le discussioni circa un suo rinnovo erano già partite da tempo e nonostante il terzino francese sia tra i più ambiti nel panorama europeo, la voglia da parte di entrambe le parti di continuare insieme è stata decisiva.

Theo si trova perfettamente a suo agio con i rossoneri e il Milan non aveva assoluta intenzione di privarsi di uno dei giocatori dal più alto rendimento in campo.

Il rinnovo è stata, dunque, diretta conseguenza della volontà di entrambi e il francese ha prolungato la sua permanenza a Milano fino al 2026.

Lo stesso Hernandez ha commentato con grande felicità il rinnovo del contratto ammettendo che Pioli è stato decisivo per il suo processo di crescita, sia come calciatore, che come uomo annunciando che, se fosse possibile, potrebbe pensare di rimanere a vita in rossonero.

Dopo 19 gol e 18 assist in 108 partite, il difensore francese è considerabile una delle colonne portanti di questo Milan.

Il prolungamento del contratto p porterà Theo a guadagnare 4 milioni l’anno più bonus. Un adeguamento importante rispetto al milione e mezzo guadagnato fino ad ora, ma anche una ferma decisione della società di voler blindare uno dei suoi migliori talenti.

