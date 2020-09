Ufficiale: Suarez all’Atletico Madrid, che prende anche Torreira. Dest al Barcellona, Semedo al Wolverhampton

Sebbene sia ancora sulla bocca di tutti la questione riguardante la farsa del suo esame di italiano, Luis Suarez lascia il Barcellona e va all’Atletico Madrid che prende anche Torreira dall’Arsenal. I blaugrana, dal canto loro, prendono Sergiño Dest dall’Ajax per sostituire Semedo che è volato al Wolverhampton.

La questione riguardante la farsa dell’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez la settimana scorsa a Perugia è ancora aperta e se da un lato le autorità competenti stanno lavorando per far luce sulla faccenda, dall’altro c’è un Atletico Madrid che, badando poco e niente a quanto successo in Italia appena sette giorni fa, piazza quello che è probabilmente il vero e proprio colpo dell’estate e si assicura il cartellino del forte attaccante uruguaiano che lascia Barcellona e si trasferisce sulla sponda biancorossa di Madrid. I colchoneros non pagheranno nulla ai blaugrana, ma potranno versare fino a 6 milioni di euro nelle casse catalane.

E se Suarez è cosa ormai fatta, alla corte del Cholo Simeone potrebbe arrivare anche un altro valido elemento: stiamo parlando di Lucas Torreira, centrocampista anche lui uruguaiano, attualmente in forza all‘Arsenal di Mikel Arteta. L’ex centrocampista della Sampdoria piace molto al tecnico argentino dell’Atletico Madrid che vorrebbe accontentare il suo tecnico provando a regalargli un altro elemento di spessore e qualità. Sul calciatore c’è anche il Torino di Urbano Cairo, ma la concorrenza dei granata non dovrebbe essere un problema per gli spagnoli che, a quanto pare, hanno già pronto il contratto per il loro nuovo centrocampista.

Lasciando l’Atletico Madrid, ma non la Spagna, ritorniamo quindi a Barcellona dove i blaugrana hanno fatto sapere di aver chiuso per Sergino Dest, difensore americano classe 2000. Il giovane terzino destro arriva dall’Ajax per 25 milioni di euro e all’ombra della Sagrada Familia prenderà il posto di Nelson Semedo, volato in Inghilterra alla corte del Wolverhampton per 30 milioni di euro più di 10 di bonus.

